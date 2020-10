Camioneros varados en aduana de Río Gallegos piden «condiciones de higiene dignas»

En plena pandemia y en medio de una de las crisis económicas más importantes de los últimos años, el gobierno de Santa Cruz desatendió muchas de las áreas más sensibles y los camioneros que transitan suelo santacruceño transportando productos esenciales hacia Tierra del Fuego sufren las consecuencias día a día.

Desde hace 72 horas, decenas de camiones están literalmente varados en el puesto fiscal del sur que sirve como ingreso a la ciudad capital de Santa Cruz.

En condiciones de higiene deplorables, con baños sin agua y sanitarios incompletos, los camioneros piden respuestas al gobierno municipal y provincial. “Antes al menos había otra paso aduanero llamado Criasur, pero la municipalidad decidió cerrarlo de forma inentendible”, se quejaron al explicar que no quedó otra opción que concentrar todo el flujo de trámites aduaneros y permisos de carga a través del depósito Fiscal de la empresa Fiscales del Sur.

“Acá los derechos humanos so solo para algunos y para los esenciales que transportamos medicamentos y alimentos no existen”, se lamentan los choferes, quienes no es la primera vez que tienen que padecer esa situación.

Por caso, a mediados de julio, entre 80 y 100 camiones provenientes y hacia la isla de Tierra del Fuego y Chile estuvieron aparcados a la vera de la ruta nacional Nº 3 y Autovía de acceso a la ciudad de Río Gallegos.

Curiosamente, las demoras y la acumulación de camiones para revisar siempre se dan en los días previos al fin de semana, cuando los agentes aduaneros cobran doble sueldo por realizar tareas fuera del horario habitual.

(con información e imágenes de Agencia Nova)