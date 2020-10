Dueños de bares y restaurantes piden volver a abrir en Río Grande

Representantes de locales gastronómicos de la ciudad de Río Grande solicitaron a través de una carta abierta dirigida al Gobierno provincial que se aprueben los protocolos ya presentados y puedan volver a funcionar con atención al público.

Estos emprendimientos son, junto a las canchas de alquiler, dos de los sectores que no han accedido a las habilitaciones dispuestas por el Comité Operativo de Emergencia desde el inicio de las flexibilizaciones.

La carta

Los locales gastronómicos de la ciudad de Río Grande, por medio de sus propietarios, propietarias y colaboradores, a ocho meses de haber tenido que levantar las sillas de nuestros locales, queremos expresar la dramática situación que estamos viviendo: hemos llegado al límite de no poder afrontar los costos fijos, el pago a los empleados, empleadas y proveedores.

Los subsidios otorgados no alcanzan y se demoran demasiado. En un contexto de hiperinflanción donde los aumentos no han cesado y en una ciudad donde pareciera que no hay restricción ni control real alguno para con las reuniones sociales, carece de sentido mantenernos cerrados.

Con el protocolo ya aprobado por el COE podemos ofrecer esas mismas reuniones en un espacio seguro y controlado.

Por todo esto, nos manifestamos de manera intolerante ante la continuidad de inhabilitación de nuestra actividad en nuestra ciudad y la lectura errónea que se demuestra en pos de «proteger el bienestar de la comunidad».

EXIGIMOS LA REAPERTURA CON PROTOCOLO.

GASTRONÓMICOS RG.