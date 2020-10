El motociclista que chocó ayer contra un guanaco tiene fractura de clavícula, pero está fuera de peligro

El motociclista Dardo Dip protagonizó en la tarde de ayer un violento accidente cuando circulaba por la Ruta Nacional N° 3, con destino a la ciudad de Río Grande.

En cercanías al cruce con la Ruta Complementaria F, un guanaco se le cruzó en el camino y terminó perdiendo el control de la moto.

A través de una carta abierta, familiares, amigos y colegas de Dip llevaron tranquilidad al señalar que este solo sufrió una fractura de clavícula y raspones, por lo que se encuentra fuera de peligro. Pero también aprovecharon el momento para pedir mayor respeto a la comunidad local, ya que muchos utilizaron las redes para difundir versiones infundadas de lo ocurrido ayer.

La carta

Carta abierta de moteros independientes y de todas las agrupaciones de nuestra ciudad para la comunidad de Río Grande.

El motivo de esta carta es para informar que en el día de la fecha 19/10/2020 a las 18:30 aproximadamente el compañero y amigo motociclista Dardo Dip sufrió un accidente en ruta 3 en cercanías del cruce con la ruta complementaria «F».

Al ser difundida la nota en los diferentes portales informativos de nuestra ciudad, pudimos observar muchos comentarios de gente ‘mal intencionada’, los cuales nos toca muy a fondo ya que se habla sin saber de cómo fueron las circunstancias y criticando de muy mala manera a nuestro amigo accidentado.

Muchas personas no saben o desconocen lo que es viajar o andar en moto. El Sr. Dip es uno de los referentes de nuestra ciudad en el ambiente del motociclismo por su experiencia en conducción, su prudencia, y por sobretodo su respeto al prójimo.

Es una persona de muchos años arriba de la moto y nos enseña y aconseja a los más jóvenes, nunca viaja a grandes velocidades ni realiza maniobras indebidas como afirman. En este caso se cruzó un guanaco de repente, sin darle tiempo a reaccionar y como deben saber todos los que manejamos motos o autos, estos animales silvestres se cruzan sobre la ruta de la nada y muchas veces dado su color de pelaje son imperceptibles con el pasto del costado y pasan desapercibido lo que ocasionan estos tipos de accidentes.

Queremos dejar claro que Dardo afortunadamente no tiene heridas de gravedad, solo una quebraduda de clavícula y algunos raspones, así que en unas pocas semanas estará recuperado.

Queremos pedir por favor a los vecinos que sean más respetuosos a la hora de hacer comentarios, no se olviden que los accidentes le pueden suceder a cualquiera en cualquier momento.

Muchas gracias a todos los que se preocuparon por nuestro amigo.

Firma familia motera de Río Grande