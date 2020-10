Tras el cierre por casos de coronavirus, vuelve la actividad al Concejo Deliberante

Luego de permanecer cerrada la Casa Legislativa durante la última semana a raíz de los contagios de COVID-19 en algunos empleados de la institución, el presidente de la institución Raúl von der Thusen manifestó que “a partir de este lunes se comienza a trabajar con sistemas rotativos con respecto al personal, en especial en la Administración, mientras que en la parte Legislativa todas las áreas estarán trabajando de manera remota por esta semana, y sin atención al público”.

Asimismo el edil sostuvo que “en la institución no se detectaron más casos positivos de contagios, es decir que nadie se contagió en la última semana”, resaltó, al tiempo que agregó que “no existe nexo epidemiológico entre los trabajadores, lo que significa que no se contagiaron en el Concejo Deliberante por ir a trabajar sino que su condición era anterior, todos los hisopados hechos la última semana fueron negativos”.

También manifestó que “ya hay personal dado de alta de Covid-19, mientras que los positivos transitan los días con buen estado de salud”, remarcó.

Por otro lado Von der Thusen indicó que “también fueron descartados varios casos en los últimos días, donde agradezco al Intendente que puso a disposición el laboratorio de la ciudad para poder hisopar a los trabajadores esenciales, de manera de poder descartar dudas existentes”.

Por último dijo que “ante esta situación de pandemia que estamos viviendo desde hace varios meses, desde un primer momento se elaboró un protocolo sanitario desde Presidencia, el que fue aprobado por el COE, instalándose paneles vidriados para brindar seguridad, además de contar con alcohol en gel, sanitizantes para manos, carteles demarcadores, termómetros digitales, etc., teniendo en cuenta que para nosotros es de suma importancia garantizar la seguridad y salud del personal de la institución, y de los vecinos de la ciudad, dado que ante esta situación de extrema gravedad se debe trabajar mancomunadamente, y no hacer política como algunos quieren hacer con la salud”.