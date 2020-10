Disparatado pero cierto: Un intendente amenaza con echar del pueblo a los enfermos de coronavirus

Cuesta encontrarle calificativos, ninguno bueno, a la decisión: el comité de crisis de Felipe Yofre, comuna gobernada por el kirchnerista Leonardo Aguirre, anunció que “denunciará penalmente” a quienes contraigan coronavirus, quienes además estarán obligados a abandonar el pueblo.

Como si fuera un delito, o alguien buscara contagiarse adrede, el comité de crisis difundió un comunicado de una gravedad insólita en su contenido más allá de la prohibición a su ejido urbano para este fin de semana de personas que lleguen de Mercedes o Corrientes.

«La persona o familia que contrajera el virus será responsable de la denuncia penal correspondiente, es responsabilidad personal salir de la localidad ya que estamos en una etapa de mucho contagio» dice el comunicado. Más claro imposible, al que se enferma lo denuncian penalmente y lo echan del pueblo.

La medida dada a conocer el viernes, estará en vigencia hasta el domingo 18, fue difundida mediante las redes sociales del gobierno municipal, las mismas que se utilizaron este sábado para festejar el día de la “Lealtad Peronista” y deseándole “Feliz días compañeros y compañas”.

En el comunicado oficial, no obstante lo cual no lleva firmas, la municipalidad advierte que “queda prohibido el egreso e ingreso de personas provenientes a las ciudades de Mercedes y Corrientes Capital” y aclara además que las “personas provenientes de otras localidades que todavía no tengan casos activos de Covid-19, podrán ingresar a nuestra localidad con la consecuencia de que los familiares a quienes visiten deberán hacer la cuarentena correspondiente”.

“Lo mismo sucederá –dice el texto- a aquellas personas que viajen a ciudades que tengan casos activos de Covid19, a su regreso deberán hacer la cuarentena correspondiente” y sin abandonar el tono amenazante asegura que “tanto a las personas que ingresen o egresen de nuestra localidad, se les labrara un acta policial donde consta su traslado”.

El comunicado finaliza pidiendo “sentido común” a todos los yofreños, justamente una característica que parecen no tener su intendente ni los integrantes del comité de crisis.

(Fuente: diario La República – Corrientes)

..