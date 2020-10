Tierra del Fuego: Los seleccionados de Tierra del Fuego vuelven a entrenar

El objetivo es recuperar los entrenamientos, continuando con la rutina de los trabajos físicos, pero en este caso con prácticas en distintos sectores al aire libre, educando a los atletas y siempre respetando el protocolo dispuesto, cumpliendo con las normas de distanciamiento social.

Aprovechado los días lindos, las practicas presenciales contribuirán al fortalecimiento del grupo y será de gran importancia para los entrenadores, ya que podrán tener más cerca a los atletas para observar los movimientos específicos de la disciplina.

Tanto en Ushuaia como en Río Grande, los seleccionados de Básquet, Vóley, Fútbol, Judo, Atletismo, Natación y Ciclismo, comenzaron con el trabajo y los entrenadores ya podrán comenzar a pensar y planificar las competencias regionales del año próximo.

Escuelitas de iniciación

Por otra parte, también comienzan a ponerse en acción las escuelitas de iniciación para el desarrollo de las actividades deportivas para toda la provincia. En Río Grande, el mountain bike y los rollers ya comenzaron con las clases, más las tres modalidades de playa (futbol, handball y volley) que se están reuniendo en el arenero de la Escuela N°21, y el beach rugby que también tiene su espacio.

En Tolhuin también comenzaron las clases de las escuelitas de iniciación al aire libre, con clases de ciclismo, futbol, rugby y atletismo, todos en el predio de la UOM, tratando de captar nuevos talentos entre los 8 y los 18 años de edad.

Además, en Ushuaia la propuesta contiene clases de la escuela de MTB y BMX, más clases de Trail Running y clases de la Escuelita de Kayak tanto para niños como para adolescentes. También hay clases de la Escuela de Esquí de Fondo y de la Escuela de Biatlón.

Todas estas actividades al aire libre son individuales, abiertas y gratuitas y las inscripciones esta abiertas con cupos limitados.

También, los que se preparan para el movimiento son los atletas con discapacidad, quienes sumarán dos estímulos semanales e Río Grande en los playones del Cono de Sombras con clases de atletismo para el deporte adaptado.

Asimismo, los Adultos Mayores también tendrá su espacio con encuentros de Tejo y Newcon, los cuales se llevará a cabo en el arenero de la Escuela N°21, dependiendo del factor climático.

Entrenamiento de los Seleccionados

Seleccionado femenino de futbol

En Ushuaia Martes y Jueves 12:00 (playón Escuela N°22)

En Rio Grande Lunes y Miércoles 15:30 (playón Escuela N°2)

Seleccionado masculino de futbol

En Ushuaia Lunes, miércoles y viernes 14:30 (Misión Alta)

En Rio Grande Martes y Jueves 19:00 (cancha rugby Universitario)

Seleccionado femenino de Vóley

En Ushuaia Martes y Jueves 12:00 (playón Escuela N°22)

En Rio Grande Lunes, miércoles y viernes 17:00 (playón Escuela N°2)

Seleccionado masculino de Vóley

En Ushuaia Martes y Jueves 12:00 (playón Escuela N°22)

En Rio Grande Entrenan en gimnasio privado.

Seleccionado femenino de básquet

En Ushuaia Entrenando por Zoom

En Rio Grande Martes y Jueves 16:00 (playón Escuela N°2)

Seleccionado masculino de básquet

En Ushuaia Miércoles y Sábados 14:00 (playón Escuela N°22)

En Rio Grande Lunes y Miércoles 15:30 (playón Escuela N°2)

Seleccionado de Atletismo

En Ushuaia Lunes a viernes 14:00 (playón Escuela Olga B de Arco)

En Rio Grande Lunes, martes y jueves 15:00 (pista tierra, Cono de Sombras)

Seleccionado de Judo

En Ushuaia Lunes y Miércoles 18:00 (CADIC)

En Rio Grande Martes y Jueves 15:00 (playón Escuela N°2)

Entrenamientos Escuelas de Iniciación Deportiva

En Ushuaia

Escuela de MTB Miércoles y Sábado 14:00 (Ex Camping INFUETUR)

Escuela de BMX miércoles y sábado 17:00 (Ex Camping INFUETUR)

Escuela de Trail Running Miércoles y Sábados 14:30 (Ex Camping INFUETUR)

Escuela de Kayak Lun. y Mierc. 09:30 – Mar, juev. y Vier. 15:00 (Club AFASyn)

Escuela de Esquí de Fondo Miércoles 14:00 y viernes 10:30 (Pista Jerman)

Escuela de Biatlón Lunes y martes 10:30 (Pista Jerman)

En Tolhuin

Escuela de MTB Martes y Jueves 13:00 (Predio UOM)

Escuela de Rugby Martes y Jueves 16:00 (Predio UOM)

Escuela de Atletismo Lunes 16:00 y viernes 11:00 (Predio UOM)

Escuela de Fútbol Lunes y jueves 10:00 (Predio UOM)

En Río Grande

Escuela de Beach Rugby Martes y Jueves 14:00 (arenero Escuela N°21)

Escuela de Beach fútbol martes y jueves 15:00 (arenero Escuela N°21)

Escuela de Beach Vóley Lunes y Miércoles 15:00 (arenero Escuela N°21)

Escuela de Beach Handball Lunes y Miércoles 16:00 (arenero Escuela N°21)

Escuela de MTB Martes, jueves y sábado 18:00 (predio Carrefour)

Escuela de Rollers martes, jueves y sábado 17:00 (Kartódromo)