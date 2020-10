Martín Pérez, aislado: «Toda mi familia está bien y no hay ningún inconveniente»

El intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Pérez, brindó hoy una entrevista exclusiva para ((La 97)) Radio Fueguina desde su domicilio, donde permanece aislado desde el comienzo de la semana luego de que su pareja diera positivo para COVID-19.

«Estamos todos bien», comenzó diciendo el mandatario, llevando tranquilidad a la comunidad, y agregó, respecto al comunicado enviado por la Municipalidad: «Lo que correspondía era manifestar públicamente el problema y que los vecinos sepan que uno estaba haciendo el aislamiento correspondiente».

«Este es un mensaje para que todos nos manejemos con la responsabilidad que esto conlleva. Hay que aprender a vivir con él (por el virus) y ser responsables ante estas situación», indicó el mandatario.

Además, relató: «Por necesidad y rapidez nos hisopamos rápidamente en el Laboratorio Municipal. En el caso de ella se le está haciendo el seguimiento epidemiológico desde el Municipio y la Provincia, que es lo que hay que hacer».

Asimismo, respecto a su situación personal, explicó que no ha sido hisopado aunque «por convivientes sería contabilizado como positivo, más allá de que no he presentado síntomas». Por eso, adelantó que antes de reincorporarse a la función de modo presencial se realizará un hisopado.

En ese sentido, señaló que continúa con su trabajo cotidiano desde su domicilio y no ha pedido licencia, por lo que en lo formal sigue siendo el Intendente de la ciudad.