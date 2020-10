Macri, en modo campaña: «En 2023 vamos a volver»

Esta semana, el ex presidente Mauricio Macri realizó diversas apariciones públicas en medios de comunicación en lo que parece un intento por regresar a la escena política, luego de un desplazamiento de poder dentro de su propio espacio político. En medio de las internas de Juntos por el Cambio, Macri no quiere resignar su lugar dentro del frente y quiere instalarse nuevamente como líder opositor.

Tras el banderazo realizado el 12 de octubre contra el gobierno nacional, el ex mandatario brindó varias entrevistas. Primero conversó, hace unos días, con el periodista Joaquín Morales Solá, y hoy habló con el comunicador Julio Wajcman, en FM 104.7 de Resistencia, Chaco.

Durante dicha entrevista aseguró que hoy “estamos frente al último gobierno populista”. Pero ese vaticinio no fue todo, también tuvo una entrevista con Infobae donde aseguró que “en 2023 vamos a volver al poder en la Argentina”.

Sin embargo, el ex presidente no aclaró quién sería el candidato de Juntos por el Cambio y aunque Horacio Rodríguez Larreta se presenta, hasta el momento, como el posible líder de la oposición, Macri respaldó al radical Alfredo Cornejo. “La consolidación de Alfredo Cornejo para mí es algo muy notable e importante. Para mí es un dirigente muy importante para el futuro de la Argentina. Tengo una buena opinión, puedo tener choques con él, pero lo valoro muchísimo”, expresó.

Durante la entrevista al portal web, los periodistas le consultaron si volvería a elegir a Marcos Peña como jefe de Gabinete, y Macri contestó que sí sin dudarlo. Sin embargo, cuando le preguntaron si volvería a nombrar a Rogelio Frigerio como ministro de Interior, el ex presidente evitó contestar.

La evasiva de Mauricio Macri no es casual dado que días atrás se había mostrado arrepentido de “haber delegado la negociación política en el sector filoperonista”, compuesto por el ex ministro del Interior; dejando al descubierto las grietas dentro de Juntos por el Cambio.

No obstante, las mayores críticas del ex mandatario estuvieron dirigidas al gobierno de Alberto Fernández y hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, aseguró que el oficialismo “no tiene programa económico. La Argentina hoy no tiene rumbo. Pero además sanitariamente se manejó mal”, opinó en referencia a la administración de la pandemia.

“Lamentablemente los números dicen que no nos va bien, tampoco en lo sanitario. En el medio generamos un miedo en la población tan grande que la gente abandonó sus tratamientos y han puesto en peligro su vida quienes tienen problemas cardiológicos, oncológicos, diabéticos. Hemos sacado a los chicos del colegio durante un período larguísimo, afectando su formación y estado psicológico. También su sistema inmunológico. Vamos a tener muchos problemas más grandes de los que teníamos. Hemos generado una destrucción de empleo tremenda”, expresó Macri.

Por otro lado, el ex presidente señaló que se preocupaba por «su frente judicial», en relación a las causas por espionaje ilegal que tienen en el centro de la investigación a su ex secretario, Darío Nieto, y otras investigaciones. «Me preocupa y me ocupo. Si ha sido una persecución desde el día uno», sentenció.

«No tengo miedo de ir preso porque no he hecho nada incorrecto, pero tengo que estar atento a ir controlando estos atropellos que terminan en allanamientos, en ventilar mis datos personales. Son cosas bastante violentas», opinó.