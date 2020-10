Aclaraciones del gobierno respecto de la pasajera del avión con Covid positivo

Medios nacionales como Clarín,TN y la agencia Télam se hicieron eco este jueves de la situación vivida hoy en el aeropuerto de Ushuaia cuando encargados de control detectaron a una pasajera –recién bajada del vuelo- contagiada de coronavirus.

Lo increíble del caso es que la mujer mayor de edad –cuyos datos se guardan en reserva- no fue detenida en el control de Ezeiza (donde abordó el vuelo) a pesar de que exhibió un certificado de reacción positiva al Covid-19 y no tiene domicilio registrado en nuestra provincia.

Inmediatamente –y con afán de disminuir el nivel de escándalo- se informó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) presentaría una denuncia penal contra la mujer, pero nada se dijo respecto del temperamento a disponer en relación a quienes le permitieron evadir las normas de control para abordar un vuelo.

Esta noche el gobierno de la Provincia informó que “Ante la situación acaecida en el vuelo de Aerolíneas Argentinas, el Ministerio de Salud de la Provincia reitera que a la persona que presentó el certificado con resultado positivo de COVID-19, se le dictaminó el inmediato aislamiento”.

“Asimismo –prosigue el comunicado- desde el área de epidemiologia se comunica que ya se han realizado las comunicaciones y los aislamientos correspondientes con los pasajeros de los asientos aledaños tal cual marca el protocolo vigente”.

“Como consecuencia de esto, se informa al resto de los pasajeros que no han sido contactados por el personal sanitario, que se encuentran fuera del riesgo de contagio por no haber tenido contacto estrecho con la persona con COVID positivo. Motivo por el cual no es necesario comunicarse al 107 para avisar que estuvieron en dicho vuelo”.

“Es por este motivo, que desde la cartera de salud se llevaron adelante todas las acciones enmarcadas en la barrera sanitaria, tanto dentro del Aeropuerto Malvinas Argentinas como el posterior seguimiento de las personas que corresponde notificar del aislamiento preventivo de 14 días”, finaliza el parte oficial.