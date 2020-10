Luego de 7 meses, el próximo martes podría llegar el primer vuelo de cabotaje a Río Grande

Aerolíneas Argentinas tiene programado comenzar con sus operaciones de cabotaje en los próximos días, luego de que la ANAC aprobara desde el pasado lunes vuelos especiales a cada una de las provincias.

Para esto, aún se esperan definiciones del ministro de Transporte Meoni, que en la tarde de hoy encabezará una conferencia de prensa brindando precisiones sobre el regreso de estas operaciones.

Sin embargo, en sistema ya figura lo que sería el primer vuelo de cabotaje con destino a Río Grande desde el pasado 20 de marzo, 7 meses atrás, cuando se suspendieron los vuelos.

Así lo explicó a ((La 97)) Radio Fueguina el titular de Río Grande Viajes, Federico Juncos, quien refirió: «Hay un vuelo que está programado; es un vuelo para el 20 de octubre y a partir de ahí hay vuelos programados cada 3 días».

A pesar de esto, aclaró que según los cronogramas que se han filtrado Aerolíneas solo operaría con un vuelo semanal a nuestra ciudad: «Saquémonos de la cabeza tener un vuelo diario a Río Grande y más dos como ocurría antes. En principio Aerolíneas Argentinas funcionaría con una sola frecuencia semanal desde y hacia Río Grande y otra hacia Ushuaia».

De todos modos, Juncos pidió «ser cautos» a los vecinos y aguardar, ya que no sería la primera vez que Aerolíneas vende boletos que luego no pueden ser utilizados. Igualmente, aclaró: «Los boletos no se pierden. Hay dos opciones: se puede autorizar al pasajero a viajar en uno de los vuelos especiales o bien reprogramar ese viaje».