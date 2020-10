Cipolletti: Desbordado el hospital, atienden en la sala de espera

Desde el fin de semana último, la guardia del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, Río Negro, se llenó de pacientes con coronavirus y a los que acudieron por otro tipo de patologías se les tuvo que brindar atención en la sala de espera.

Sucedió con dos mujeres mayores que presentaban dolor estomacal y recibieron suero. “Tuvieron que ser medicadas allí para no mezclarlas con los pacientes positivos de coronavirus que estaban en el interior de la guardia”, explicó el personal de salud.

Incluso, desde el domingo por la mañana permanecen alojadas cinco personas que esperan que se libere un cama porque requieren ser internadas. Según se indicó desde la guardia, son dos hombres de 72 y 77 años, y un matrimonio de 69 y 65 años. Todos ellos cursan una neumonía por coronavirus y tienen cobertura social (PAMI). Además, había una mujer de 79 años con un accidente cerebrovascular (ACV).

También recibieron en las últimas horas a dos pacientes neuquinos con coronavirus que no encontraron lugar en la vecina ciudad porque su sistema está colapsado y uno de ellos falleció en la guardia, esperando una cama.

Se agregaron múltiples salidas en ambulancia y la atención de pacientes que podrían haber permanecido en sus casas, pero decidieron esperar cinco horas a que la guardia se acomode nuevamente. Gente que tenía picaduras de insectos, problemas bucales y un trauma leve de mano.

“Nunca, ni en épocas normales, se asiste a un servicio de emergencias por un dolor de muelas. Para eso están los odontólogos atendiendo en los periféricos. Pero la gente no asiste a los controles ni se cuida la salud bucal. Además, un paciente tenía obra social para asistirse en un privado”, comentó el personal.

La directora del hospital Pedro Moguillansky, Claudia Muñoz, expresó que “es la primera vez que nos pasa, esto de asistir a los pacientes en la sala de espera de la guardia porque tenemos todos los espacios ocupados con pacientes con coronavirus y no los podemos mezclar”.

“Ojalá que no se vuelva a repetir y que la población no lo naturalice, porque es muy triste y dolorosa la situación a la que nos estamos enfrentando, ver lo que se lucha en los hospitales cuando no se consigue lugar para asistir a la gente”, agregó la autoridad sanitaria en Cipolletti.