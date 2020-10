Alberto Fernández reiteró que mandará al Congreso la ley del aborto

“Yo voy a mandar esa ley, yo lo que esperé todo este tiempo es que la pandemia reciba toda nuestra atención, también la atención legislativa”. De esa manera, el presidente Alberto Fernández respondió a la pregunta referida al proyecto de despenalización del aborto, una de sus promesas de campaña.

Entrevistado en el programa “Brotes verdes”, de C5N, el primer mandatario reiteró que él tiene “un compromiso” en ese sentido, pero “más que un compromiso legislativo, tengo una convicción”, enfatizó, recordando que “en la Argentina las mujeres se siguen muriendo por abortos mal practicados, y muchas más mujeres quedan lesionadas de por vida por abortos mal practicados”.

“Yo en eso no he cambiado un ápice, no he cambiado nada -precisó-. Simplemente por una cuestión de oportunidades, si se me permite el término, entendiendo que la pandemia debía ocupar nuestra atención, postergué el envío de la ley. Pero la ley la vamos amandar, por supuesto que sí”.