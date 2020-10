Polémica en el Concejo por la redeterminación de precios en la recolección de residuos

Los Concejales del bloque Forja Todos justificaron su postura en la Sesión Especial de este viernes, luego de no acompañar la aprobación en la Redeterminación de Precios para el servicio de Recolección de Residuos de la empresa Santa Elena. «Transitamos un escenario en el que se necesita poner la mirada en el cuidado de los recursos y tener mayor tiempo de evaluación» dijo en el recinto el presidente del bloque, Javier Calisaya, remarcando que «es imprescindible una mayor apertura democrática”.

“La negativa a incorporar las opiniones del Bloque Forja Todos, no es una negativa a nosotros como Concejales sino al voto popular, al voto de miles de vecinas y vecinos que decidieron que hoy estemos en este lugar», añadió.

Calisaya recordó que «habíamos establecido respecto a la redeterminación de valores, que la trataríamos en la última Sesión Ordinaria del corriente mes de octubre, así teníamos tiempo de hacernos de la información y documentación necesarias para fundar la mejor decisión”.

“Los recursos públicos son escasos, sobre todo en un contexto donde la salud pública impone prioridades que debemos cubrir con una recaudación disminuida por el menor volumen económico impuesto por la pandemia en todo el mundo; por eso debe preservarse la racionalidad” subrayó.

En ese sentido, el Edil manifestó que «el apuro en aprobar el asunto en Sesión Especial un viernes no se explica, más todavía teniendo en cuenta que pasamos de hablar de 300 millones a hablar de 50 millones».

Desde el bloque Forja Todos indicaron que «el dato de que el Ejecutivo Municipal cuente con cinco votos de nueve no debiera leerse como que ‘los otros cuatro Concejales no existimos’, porque una lectura semejante se estaría fundando, no en un menosprecio ni una subestimación de los Concejales del Bloque Forja Todos, sino en una falta de respeto a miles de vecinos y vecinas de nuestra ciudad que confiaron en nuestra representación, no solo para impulsar proyectos con los cuales se identifican, sino también para controlar la gestión, exigir transparencia, información, documentación y, en definitiva, apego al modelo democrático de gestión, más cuando se trata de la ejecución presupuestaria y de sumas tan voluminosas de la caja que todos y todas los riograndenses contribuimos a conformar».

«No estamos negando que sea pertinente actualizar los valores. Simplemente si la cuestión está pendiente desde por lo menos marzo o abril, nada impide que nos tomemos un par de semanas para transparentar la discusión y sacar una decisión racional y fundada, que el pueblo todo pueda legitimar a través de la votación afirmativa del pleno del Cuerpo», concluyó Calisaya.

