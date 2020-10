El intendente Vuoto firmó un convenio con el Inadi

El intendente de Ushuaia Walter Vuoto suscribió un convenio con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), en un acto que tuvo lugar vía zoom con su titular Victoria Donda. Mediante el mismo, la Municipalidad pone a disposición del Instituto Nacional contra la Discriminación un espacio físico para el funcionamiento de la delegación en la ciudad que estará ubicado en el edificio de San Martín 674. Ratifican además los vínculos de colaboración y cooperación mediante acciones conjuntas de prevención y concientización respecto de actos discriminatorios.

Vuoto estuvo acompañado del secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad, Dr. César Molina Holguín y de la Secretaria de la Mujer, Inclusión y Diversidad, Noelia Trentino. “Para nosotros, este convenio significa seguir ampliando derechos. Hacía cinco años que no firmábamos convenio con el gobierno nacional y venimos estrenando lápiceras”, expresó a Donda al tiempo que agradeció la predisposición, la vocación política del diálogo, la mirada federal, “y como decía Néstor, la mirada siempre es de recursos”.

El edificio en el que se dispuso un espacio para el INADI en la ciudad es sede hoy de la Secretaría de la Mujer. “Hicimos un gran trabajo desde el área y estamos dentro de poco por inaugurar la Casa de la Mujer que está en pleno corazón de la ciudad. Está toda la Municipalidad a disposición, los equipos técnicos también, de la Secretaría de la Mujer y los equipos de legales también con los que cuenta el municipio para empezar a trabajar en este camino que es muy importante hoy poder articular con ustedes”, sostuvo el Intendente.

Por su parte, Victoria Donda, indicó que “durante 4 años, el INADI había estado ausente y vacío” y aseguró que “vivimos en una sociedad que tenemos que transformar porque fue construida sobre pilares de desigualdad”.

“Hay que trabajar con todas la áreas del Estado, sobre todo cuando ese Estado está encabezado y dirigido por compañeros y compañeras que están dispuestas a dar pelea para lograr igualdad; y que hacemos desde el equipo del INADI, y queremos aportar nuestro granito de arena al gran trabajo que están haciendo ustedes ahí en Tierra del Fuego”, dijo la titular del INADI.

Agregó también que “si hay otra desigualdad, que es transversal a lo que estamos hablando es la territorial; y de eso ustedes saben bastante. Cómo la desigualdad, las distancias y lo territorial marca la diferencia muchas veces en lo que se pueda llevar adelante y lo que no se puede llevar adelante, así que para nosotros es una gran oportunidad y queremos agradecer de nuevo”.

Por último, Donda reflexionó sobre el tiempo de pandemia en que se desarrolla la gestión. “Creo que todavía no nos damos cuenta y que en unos años, cuando pasemos esto, vamos a poder decir que estuvimos en el gobierno en medio de una de las peores crisis mundiales que pasamos globalmente. Y hay que cuidar al Estado en cada uno de los lugares. Porque no es por casualidad que desmantelen el Estado. Eso tiene que ver con esto del proyecto político, del gobierno para pocos, el Estado ausente en algunos lugares, de quién tiene derecho a vivir una vida digna y quien no lo tiene”.

“Tenemos una responsabilidad también como militantes, y es que como recién dijiste Walter, gana el amor y no el odio, no los discursos de odio, porque el odio es violencia y eso construye una sociedad violenta y nos hace mal a todos y a todas. Apenas podamos salir de aquí, vamos a poder encontrarnos personalmente a recorrer lo que están haciendo en esa ciudad maravillosa. Mucha fuerza.”