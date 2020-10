Nueva reunión de comisión en el Concejo Deliberante de Río Grande

Este miércoles los concejales llevaron adelante la reunión de las comisiones de Presupuesto, Planeamiento Urbano y Obras Públicas que preside el concejal Hugo Martínez, la comisión Nº 2 de Políticas de Género, Promoción Social y Desarrollo Humano que legisla la edil Cintia Susñar, la comisión Nº 3 de Salud y Discapacidad que administra el concejal Abregú y la comisión Nº 4 de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Turismo que lleva adelante el edil Llancapani.

El encuentro se realizó a través de la plataforma Zoom, y del mismo participaron los ediles que presidieron cada una de las comisiones, como así también los concejales Calisaya, Campos, Mora y Lassalle.

Durante la reunión que se desarrolló por más de dos horas se analizaron cuatro asuntos, entre ellos la iluminación en circunvalación y acceso al Barrio Chacra XI, Vapor Amadeo y Los Cisnes, la recuperación de terrenos ociosos y creación del banco de tierras para damnificados por ígneos, la creación del Sistema de Asistencia Sanitaria, como así también el proyecto de ordenanza que establece que el presupuesto general de la administración municipal deberá ser presentado en perspectiva de género.

Asuntos tratados

En primer término se trataron los asuntos solicitados por la concejal Mora, y en este sentido los ediles analizaron el proyecto de ordenanza en relación a la iluminación en circunvalación y acceso al Barrio Chacra XI, Vapor Amadeo y Los Cisnes junto a la vecina Emilse Yamila Alvarado.

Cabe destacar que el proyecto establece autorizar al Ejecutivo Municipal a suscribir los convenios necesarios con autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad, Dirección Provincial de Vialidad y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, para realizar la colocación de luminaria sobre la ruta de Circunvalación y los accesos a los barrios Chacra XI, Vapor Amadeo, Los Cisnes y UOM Circunvalación Norte, como así también la construcción de derivadores de ingreso en los principales accesos a los barrios mencionados.

Además se instruye al Ejecutivo Municipal, para que a través de la Dirección de Tránsito, proceda a la correcta señalización vertical de reducción de velocidad pertinente, en cada ingreso de los barrios mencionados sobre sus respectivos sentidos de circulación.

Seguidamente trataron el asunto 355/20, proyecto de ordenanza que propone la recuperación de terrenos ociosos y creación del banco de tierras para damnificados por ígneos. De este asunto analizado participó la vecina Catalina Momberg.

El proyecto propone instruir al Ejecutivo Municipal para que proceda a la desadjudicación de lotes ociosos de la ciudad, y que oportunamente fueron adjudicados a Asociaciones Civiles, Clubes, etc., que no hubieren cumplido con los plazos establecidos por ordenanza municipal de adjudicación correspondiente o que no hayan sido ocupados, por lo cual pasarán a la Dirección Municipal de Tierras.

Además se establece que los terrenos recuperados deberán ser otorgados respetando el listado de inscriptos de posibles adjudicatarios que obra en poder de la Dirección de Tierras Municipales, y teniendo en cuenta aquellos vecinos en terrenos fiscales compartidos ubicados en la Sección “F”, y denominada Chacra XI.

También se instituye la creación del “Banco de Tierras para Damnificados por Ígneos”, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Tierras, el cual estará conformado por 5

terrenos del total de lo recuperado, y los terrenos integrantes del “Banco de Tierras para Damnificados por ígneos” serán reservados para la posterior adjudicacion a aquellas familias en condición de inquilinos, que sufran la pérdida total de la vivienda alquilada y que cumplan con lo normado en la OM 895/97 y sus modificatorias.

Seguidamente fue analizado el asunto 412/20 solicitado por la concejal Susñar, proyecto de ordenanza que propone determinar a partir del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración para 2021, que todos los proyectos deberán ser presentados con perspectiva integral de género.

En este sentido el proyecto establece que el Presupuesto debe tender a facilitar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso a las políticas públicas de forma de garantizar el acceso igualitario al uso de los fondos públicos, donde la incorporación de la perspectiva de género se efectivizará a partir del uso de lo etiquetado de los programas, proyectos y actividades, siempre que incluya acciones dirigidas a las mujeres y/o a promover la igualdad entre los géneros y el respeto de la diversidad sexual, la desagregación de la dotación de recursos humanos entre varón, mujer u otro, y la inclusión de la promoción de la igualdad de género en el plan del Gobierno Federal.

Finalmente fue tratado el asunto 346/20 solicitado por el concejal Calisaya respecto del proyecto de ordenanza que propone la creación, dentro de la órbita de la Secretaría de Salud y bajo su dirección y coordinación, del Sistema de Asistencia Sanitaria (SAS).

El mismo estará compuesto por la Misión Ciudad Sana, la Red de Agentes Sanitarios, la red de Unidades Básicas Sanitarias, la Carrera Sanitaria Municipal, a partir de su implementación, la Escuela Municipal de Sanidad, a partir de su creación, y el Fondo Sanitario Municipal.