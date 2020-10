Vuoto: “La prioridad es cuidar la salud de los vecinos y vecinas más allá de las diferencias”

El intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto participó de una reunión por videoconferencia con la secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, antes de su regreso a Buenos Aires. También participaron el gobernador Gustavo Melella y los intendentes de Río Grande, Martín Pérez y de Tolhuin, Daniel Harrington.

Vuoto destacó como “fundamental” el acompañamiento del gobierno nacional. “Tenemos dos grandes capitanes de tormenta, Aberto Fernandez, quien ha realizado no solo un gran esfuerzo sanitario, sino económico, acompañando a los fueguinos y fueguinas con el IFE y con la aportes no reintegrables. Y por supuesto el Ministro de Salud, Ginés Gonzalez, quien es uno de los sanitaristas más importantes del país, desde Carrillo a esta parte. Por eso, desde Tierra del Fuego, un gran abrazo para ambos, porque hemos sentido los fueguinos permanentemente el acompañamiento en términos sanitarios y en términos económicos, demostrando que hay un Estado federal presente”.

“Todos sabemos que no pasamos por los mejores momentos. Esta pandemia va a seguir y nos va a seguir acompañando, porque el virus llegó para quedarse un tiempo más. Por eso tenemos que priorizar la salud de nuestros vecinos y vecinas, más allá de las diferencias de criterios o de la forma de entender la responsabilidad del Estado ante la sociedad. Tenemos también desafíos enormes para reconstruir los tejidos sociales y económicos rotos. El gobernador sabe que a Ushuaia le viene costando mucho atravesar esta crisis, porque en todas las crisis económicas previas, incluso en el 2001, Ushuaia siempre contó con el turismo y hoy es la primera vez que no lo tenemos. Esta es quizás la crisis más dura a la que nos enfrentamos” señaló Vuoto.

Para el intendente Vuoto, “la situación es muy compleja, y tenemos que repensar estrategias, y dialogar, mirando hacia adelante. A la Argentina le tocó enfrentar esta crisis con un país total e irresponsablemente fundido. No quiero imaginarme qué hubiese pasado con la pandemia en otro contexto, sin un Presidente como Alberto Fernández. Por eso, todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias, más allá de las diferencias, que son siempre diferencias de ideas, de entender el rol del Estado como solucionador de los problemas sociales y no como generador de nuevos conflictos, de un Estado que se hace cargo y busca ayudar a crecer a sus ciudadanos y que no pierde tiempo buscando culpables. Desde la ciudad, reiteramos el compromiso de poder articular, de poder mirar para adelante y de encontrar soluciones comunes”.

“Por supuesto, quiero agradecer profundamente a Carla Vizzotti por su enorme vocación, por su responsabilidad, y por su entrega para cuidar a los argentinos y argentinas. Nos sentimos cuidados por el gobierno nacional y entendemos que es un momento para repensar estrategias hacia adelante” finalizó Vuoto.

