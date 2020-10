Secuestraron un rodado que funcionaba como «delivery ilegal»

En la madrugada de este martes, personal policial detuvo la marcha de un vehículo Volkswagen Polo, cuando este circulaba por Punta Popper y Facundo Quiroga.

El conductor de rodado, un joven de 21 años, manifestó ser delivery del bar «Tu Lugar», aunque no pudo acreditarlo con ningún tipo de documentación: no solo no tenía permiso de circulación, sino que ni siquiera tenía los papeles del auto. Además, en la madrugada no está permitido realizar traslados de mercadería por el aislamiento social.

Este joven fue palpado, encontrándose entre sus pertenencias un arma blanca tipo mariposa plegable, la cual le fue secuestrada. En tanto, el vehículo corrió la misma suerte tras ser requisado.