Un reclamo que nadie escucha y que puede terminar en desgracia

Propietarios de cabañas de fin de semana y de alquiler temporario en Tolhuin reclaman, sin respuesta aún, se los autorice a realizar el acondicionamiento de sus propiedades ante la llegada de la primavera, tras el paso del crudo invierno.

El planteo ha sido formulado a través de las redes sociales y por vías formales, sin que hasta ahora haya respuesta tanto de las autoridades provinciales como municipales sobre los pasos a seguir.

El pedido es concreto: autorizaciones de visita temporaria para poder poner en condiciones las cabañas dado que se avecinan temperaturas más elevadas y muchas de esas viviendas llevan varios meses cerradas, sin ventilación ni mantenimiento y con estufas o sistemas de calefacción encendidos por lo menos desde hace un par de meses.

“Mi cabaña está cerrada desde junio. Yo dejé una estufa al máximo desde la última vez que fui, antes de que cierren la ciudad por el rebrote y no pude volver a ingresar a Tolhuin”, contó Roberto Salvador, propietario hace más de 10 años de una cabaña de fin de semana en el corazón de la provincia.

Así, precisó que “deberían permitirnos el ingreso, aunque sea por unas horas, para poder apagar esas estufas, ventilar la cabaña y regresar a Río Grande” porque “ya no hay temperaturas bajo cero y las estufas encendidas tanto tiempo, sin ventilación, pueden provocar una tragedia”.

El propietario de la cabaña además consideró que “nadie está teniendo en cuenta que esta situación le está pasando a mucha gente, dueños de cabañas para descansar o encargados de cabañas para alquilar” y se preguntó: “Si por esta situación se producen incendios, ¿Quién se va a hacer cargo de los daños?”.

Por ahora, no hay respuesta al planteo. El gobierno provincial sigue sin autorizar el traslado de personas desde y hacia Tolhuin y más allá de las flexibilizaciones, parece no ser tenido en cuenta un reclamo que en caso de no solucionarse en breve, puede convertirse en una tragedia evitable.

