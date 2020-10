Un delegado denunció al Gerente de Australtex por maltratos

Daniel Calisaya es delegado de AOT y se refirió a la viralización de un video en el interior del depósito de la planta de Australtex.

El delegado dijo a ((La 97)) Radio Fueguina que “todo comenzó el viernes a las 22:30 horas cuando el gerente entra al depósito a increpar a unos compañeros que estaban en este sector. Yo intercedí y llegué a grabar esta actitud prediciendo lo que iba a pasar, porque es algo que ha hecho siempre, pero lamentablemente jamás se lo filmó y no se pudo llegar a nada”.

Daniel Calisaya continuó diciendo que “el problema radica de la noche anterior el sector deposito que realizaba tareas cotidianas recibe la orden de realizar una tarea que no hacen, ellos se abocan a esta última descuidando a la otra. El malestar fue que quedaron unos rollos sin hacerse, al verlo él se la agarra con los operarios”.

Agregó que “cuando yo intercedí, él me dijo que vaya al Ministerio y que haga la denuncia, él me dijo que ya me va tocar, entre otras cosas. Realicé la denuncia en el Ministerio de Trabajo, en el gremio y también en la Comisaria”.

Cabe señalar que había pautada una audiencia entre el gremio del AOT y la fábrica en el Ministerio de Trabajo en relación a otro tema, pero ante esta situación solicitan que se trate la agresión verbal cometida por el gerente.