Como desde 2008, Cobos se solidarizó con la búsqueda de Sofía Herrera

El senador Julio César Cobos fue uno de los miles de argentinos que colaboraron con la difusión del retrato actualizado de Sofía Herrera, dado a la prensa el viernes pasado por el Juez de Instrucción Daniel Cesari Hernández.

El exvicepresidente de la Nación mostró una vez más su adhesión a la búsqueda de la pequeña desaparecida en el camping John Goodall en setiembre de 2008 al publicar el retrato en su muro oficial en Twitter y fijarlo en la cabecera de la página, como se hace con las publicaciones que se quiere destacar por sobre el resto.

Esta es la actualización del rostro de Sofía Herrera.

Por favor, compartí esta imagen. La seguimos buscando. #SofíaHerrera pic.twitter.com/Onf1XPUWTx — Julio Cobos (@juliocobos) September 25, 2020

“Esta es la actualización del rostro de Sofía Herrera.Por favor, compartí esta imagen. La seguimos buscando. #SofíaHerrera”, expresa el posteo que se puede ver en la red social.

Comprometido

Desde que ocupara la presidencia del Senado en 2008 y en años posteriores, Cobos mostró un firme compromiso en la búsqueda de Sofía, cuyo retrato apareció pegado a las bancas de los legisladores nacionales durante al menos dos sesiones, en 2010 y en 2012.

Posteriormente, en 2016 –ya como senador- recibió en su despacho a María Elena Delgado para reiterarle su colaboración. Llamativamente, se ofreció como gestor de “buenos oficios” para que la por entonces gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, accediera a recibir a la madre de Sofía, quien buscaba pedirle colaboración para proseguir con las tareas de búsqueda de la niña.

Por entonces, el exvicepresidente manifestó: “Recibí a la mamá de Sofía Herrera como en todos estos años que seguimos buscándola y pidiendo datos a quienes puedan aportarlos. Ella me pidió, y me comprometí a hacerlo, que otra vez la imagen de Sofía esté presente en el recinto un día de sesión”. “Además, me comuniqué con el despacho de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, quien recibirá a María Elena en los próximos días”, agregó.

Al comentar la publicación del senador mendocino en Twitter, Delgado reconoció que Julio Cobos “siempre estuvo muy comprometido con nosotros, siempre está presente en la búsqueda de mi hija y nos ha llamado durante todos estos años”.

“Estamos muy agradecidas con él, nos abrió muchas puertas en Buenos Aires, su preocupación por Sofi es sincera”, enfatizó María Elena.

