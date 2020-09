El abogado de la familia de Sofía aseguró que «el Estado estuvo ausente desde el primer momento»

El abogado penalista Francisco Ibarra acompañó a la familia de Sofía Herrera, la niña desaparecida en el año 2008, en 11 de los 12 años desde ocurrido el hecho.

Puntalmente, comenzó a asesorar a los padres cuando Fabián Herrera, progenitor de la pequeña, fue detenido luego de una exhaustiva declaración que el Juez en su momento consideró tenía «contradicciones». Desde ese momento, en octubre del año 2009, no se separó de la familia y los acompaña en cada avance que el caso Sofía presenta.

Hoy, en el marco del aniversario 12° de aquel domingo en el que la niña de poco menos de cuatro años fue vista por última vez, el Dr. Ibarra dialogó en forma exclusiva con ((La 97)) Radio Fueguina y criticó duramente el rol del Estado en la búsqueda de la infante.

«El Estado estuvo ausente desde el primer momento», disparó Francisco Ibarra y, luego de enumerar los fallos iniciales, recalcó que fueron los tres poderes los que han sido responsables en esta ausencia.

«Al que le corresponde la investigación es a la Justicia. al Juzgado de Instrucción apoyado, por la Fisclaía y la Querella. Ellos deben llevar adelante la instrucción y por lo tanto la investigación, por eso la mayor responsabilidad recae sobre ellos», detalló.

«Sin perjuicio de eso, el Poder Ejecutivo y Legislativo en la desaparición de Sofía Herrera y hasta hoy no han estado a la altura de las circunstancias», recordó, y agregó: «En ese momento de la desaparición de la nena lo que necesitábamos era mayor apoyo, pero lo que era necesario el aporte de gente para llevar adelante la investigación»

«Esa gente no quiere decir cantidad de gente, sino gente especializada en búsqueda de personas. En ese momento no había protocolo de actuación, entonces era necesario la presencia del Estado con gente especializada que debería haber sido aportada al Juzgado y que nunca llegó», señaló e incluso recordó la llegada de varios organismos que eran presentados como «colaboradores».

«Es más, cuando se logró que el FBI enviara gente solo vino a analizar lo realizado; cuando vino el FBI no aportó nuevos elementos, solo analizó lo ya efectuado; la gente de la DDI de San Isidro estuvo solo un tiempo pero transcurrido un año y varios meses», indicó, y añadió: «Lo que necesitábamos era la presencia del Estado en el momento de la desaparición misma de la nena. Se necesitaba publicidad, pero eso se logra en un par días; lo que realmente se necesitaba y se necesita es gente especializada».

En ese sentido, analizó: «Como Juez uno desconoce cómo va a encontrar una persona, los jueces estudian leyes y no formas de investigación. Eso no se enseña en la facultad. Como Juez se pueden conocer las leyes que juzgan un caso, pero acá se necesitaba gente especializada y eso no se tuvo. Ahí es donde hace falta la presencia del Estado: formando profesionales que estén a la altura de las circunstancias y que puedan llevar adelante una investigación».