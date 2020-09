Renunció el diputado Ameri tras el escándalo sexual en plena sesión

Lo hizo a través de una nota formal dirigida al presidente de la Cámara de, Sergio Massa, quien ya había adelantado que la intención del oficialismo era lograr su expulsión, más allá de la suspensión inmediata que se votó en la sesión al poco tiempo de que las imágenes sexuales tomaran público conocimiento y comenzaran a viralizarse en las redes sociales.

Su banca será ocupada por la antropóloga Alcira Figueroa, representante de la Comisión de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Orán, localidad de donde es oriunda, e integrante del INTA, además de defensora de la ley de aborto legal.

«Ante el hecho de publico conocimiento, me dirijo a usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión remota del 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me votó», escribió Ameri en la misiva.

«Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie», finalizó en la breve carta fechada el 24 de septiembre en Salta.

La presentación de la renuncia marca un cambio respecto de la postura que había sentado horas antes, cuando dijo que estaba de acuerdo con la suspensión que había resuelto el pleno de la Cámara, pero que la medida de la expulsión correspondía a un hecho «más grave» que el que él protagonizó.

Sin embargo, según pudo saber NA, el bloque del Frente de Todos y en particular Massa presionó durante la noche a Ameri para que presentara la renuncia antes de medianoche y así evitara un proceso desgastante e innecesario que de todos modos hubiera desembocado en su expulsión luego de que así lo dictaminara una comisión ad-hoc.

«El mensaje de Massa al diputado fue o mandas la renuncia antes de las 12 de la noche o te echamos hoy «, revelaron a NA fuentes parlamentarias del oficialismo.

El hecho de la polémica sucedió en momentos en que el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos) tomaba la palabra para introducir el debate en torno al proyecto sobre la Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.

Ameri fue captado en cámara manoseando y besando en partes íntimas a una joven sentada en su regazo: la mujer sería su asesora personal y pareja.

Anoticiado del escándalo que ya se había empezado a viralizar en redes sociales, Massa interrumpió el debate del proyecto y pidió la aplicación del artículo 118 para la «suspensión inmediata» de Ameri, a quien recriminó por exhibir «conducta inapropiada con el decoro que debe tener una sesión».

El titular de la Cámara señaló lo que había ocurrido como una «falta grave» que no podía «dejar pasar» ya que nada tenía que ver con el «normal decoro y funcionamiento de esta casa».

«En estos meses hemos convivido con situaciones donde hemos convivido con algún diputado que se quedaba dormido o que se tapaba mientras estaba en su casa, pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa y por lo tanto quiero pedir de manera inmediata la aplicación del articulo 118 del reglamento y disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri», indicó Massa.

Cuando la sesión se reanudó con el orden del día tras la sanción, Ameri tomó contacto con varios medios de comunicación para explicar lo ocurrido, minimizando los hechos.

«Le di un beso en la teta, eso es todo, no es más que eso», insistió.

El salteño dijo que se siente «avergonzado» por lo ocurrido pero dio una versión de los hechos diferente.

«Estábamos sesionando, se me cayó internet y justo mi pareja salió del baño y le pregunté cómo quedaron las prótesis porque hace diez días tuvo un implante mamario «, explicó en declaraciones radiales.

En su versión de los hechos, Ameri relató que su pareja se lamentó por las cicatrices que le dejó la intervención y él le contestó: » ¿Te puedo dar un beso? Y le di un beso en la teta, eso es todo, no es más que eso», minimizó.