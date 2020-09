A 12 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN: ESTE ES EL RETRATO ACTUALIZADO DE SOFIA HERRERA

A pocos días de cumplirse 12 años de la desaparición de Sofía Herrera, el Juez a cargo de la causa, Daniel Cesari Hernández, dio a conocer una nuevas actualización del rostro de la pequeña.

«En el día de hoy recibí el trabajo, conforme fuera requerido por el Tribunal» -confirmó el magistrado-.envié esos archivos para que estén a disposición del periodismo local y nacional, ya que su colaboración es fundamental para su difusión».

Tanto el actual como las anteriores actualizaciones, son proyecciones en base a imágenes anitguas, rasgos fisonómicos de la familia y otros aspectos que ayudan al técnico a representarse una imagen contemporánea.

Se trata de «Una versión con cabello largo y otra con el mismo rostro, pero el pelo más corto, atendiendo a diversos aspectos que pudiera presentar en la actualidad».

La difusioón del rostro actualizado de Sofía se hará por vías digitales en priera instancia para luego proceder a imprimir series de afiches para su exposición en lugares del país y del extranjero.

«Ese afiche final, no solamente se hará en formato papel, sino que también la versión digital será difundida», agregó Cesari, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina..

Respecto del trabajo del perito, «no me sorprendió, he trabajado mucho con él, me encontré con lo que esperaba, un excelente trabajo, una imgen claramente evolutiva, con un semblante, que llevas a decir efectivamente, es la misma niña». «Los rasgos fundamentales han sido resguardados de forma plena», apreció el magistrado.