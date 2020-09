Von der Thusen: «El taxi es un servicio público y el remis privado»

Río Grande.- El Concejo Deliberante sancionaría la próxima semana una normativa para eliminar la unificación de tarifas de taxis y remises dispuesta en el año 2017.

Cabe recordar que durante aquel año el Cuerpo de ediles había dispuesto, a instancias del Ejecutivo Municipal, que los dos servicios se manejen con un mismo cuadro tarifario, lo cual generó reclamo de ambos sectores.

En este sentido el concejal Von der Thusen, autor de la nueva ordenanza, señaló que “es un trabajo que venimos llevando adelante desde el año 2017, luego de aprobar la ordenanza 3673, que en mi caso no la acompañe, dado que en esa oportunidad planteaba la inconstitucionalidad de la misma porque no se puede unificar la tarifa de un servicio privado y de un servicio público, el Estado solamente puede regular la tarifa del servicio público, y no la del privado como lo es el caso remis”.

Por tal motivo dijo que “después de muchos años de pelear cambió la gestión, tuvimos conversaciones con el Ejecutivo Municipal, ellos también conversaron con ambos sectores, tanto taxis como remises, conversamos con los bloques del Concejo Deliberante, y logramos el acompañamiento de la mayoría de los bloques de este Cuerpo para que el día martes podamos aprobar este proyecto que presenté hace algunos días tendientes a separar definitivamente el servicio público de taxis respecto del servicio privado de remises”.

El edil sostuvo que “esto va a incidir en la no obligación de tener la misma tarifa los remises y los taxis, como lo ha sido siempre, a pesar de que en el 2017 se hizo un intento de unificarla, pero claramente esto no funciono, y lo han reconocido ambos sectores, por lo cual a partir de ahora luego de aprobar esta ordenanza, y que sea promulgada, comienza una segunda etapa que deberá ser llevada adelante por el Ejecutivo Municipal con el sector de remises para saber cuál es la tarifa que van a cobrar, y de qué manera van a cobrar esa tarifa, la que puede ser a través de una cuadricula, de una aplicación, de un reloj, sea el que usaban o el que usan los taxis, pero es una definición que la deben de tomar ellos como servicio privado”.

Von der Thusen señaló que “junto a mis pares mantuvimos una reunión con representantes del sector del taxi, donde los escuchamos, estaban de acuerdo con esta situación, pero no así con algunas cuestiones que van a surgir como consecuencia de esta ordenanza, pero esto es una segunda etapa que deberán ir conversándolo con el Ejecutivo Municipal, dado que tiene que ver con los controles, donde cada uno de los servicios (taxis y remises) cumplan lo que dice cada una de las ordenanzas que los regula, pero este es un tema que escapa al trabajo del Concejo Deliberante”.

Finalmente dijo que “a través de esta ordenanza esperamos que se acabe el conflicto entre los taxis y los remises, es un puntapié inicial para que esto suceda, separar definitivamente lo que es un servicio público, y un servicio privado”, indicó, al tiempo que agregó que “este proyecto esperamos que sea aprobado el próximo día martes en la sesión, el día miércoles saldría para el Ejecutivo, y estará en manos del Intendente vetarlo totalmente, o parcialmente, o promulgarlo, y una vez que sea promulgado convocar a las partes para comenzar con la segunda etapa para ver de qué manera cada uno de los sectores prestará el servicio”.