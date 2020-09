Más de cien estudiantes iniciaron el cursado de la Lic. en Administración Pública de la UNTDF

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, inició el dictado de la Licenciatura en Administración Pública con ciento dieciocho estudiantes en cursado virtual entre Ushuaia y Río Grande.

Se trata de un ciclo de complementación de dos años de duración destinado a personas que acrediten el título de Pre-grado o Técnico de Instituciones de Gestión Pública o Privada debidamente reconocidas, en el área de administración y gestión de tres años de duración que acrediten una carga horaria total mayor a 1600 horas.

La nueva oferta académica del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI/UNTDF) cuenta con reconocimiento oficial y validez nacional y fue creada con el sentido estratégico de mejorar y fortalecer fundamentalmente los equipos técnicos de los Municipios y del Gobierno Provincial, que cuentan esa formación.

Respecto a la puesta en marcha de la nueva carrera, Daniel D ‘ Eramo, docente investigador del IDEI/UNTDF y coordinador de la Lic en Administración destacó: «Efectivamente la respuesta ha sido fenomenal. Esta importante matrícula tiene que ver con que esta demanda ha esperado durante muchos años que la Universidad les ofreciera este tipo de ciclo complementario». «La idea es ofrecer esta carrera porque siempre hemos pensado que el Estado cumple un rol determinante como actor que debería velar siempre en favor de la equidad social», agregó el profesional

Observó que » si bien Tierra del Fuego ha mejorado mucho en todos estos años de Provincia, todavía tiene algunos déficits en términos de gestión pública que hay que ir fortaleciendo. Una estrategia imprescindible es capacitar a los cuadros técnicos de la administración pública provincial en distintos niveles estatales no provincial e incluso nacional porque hay organismos nacionales que están localizados en la provincia. Entonces el impacto esperado de esta carrera es no solamente mejorarles la condición laboral a estos técnicos/técnicas que se recibieron en los institutos terciarios no universitarios de la provincia sino al mismo tiempo profesionalizarse y perfeccionarlos como cuadros que actualmente se desempeñan en los ámbitos de la gestión pública tanto estatal como cómo lo estatal», sostuvo.

En ese sentido, D’ Eramo, expresó que la Universidad está absolutamente decidida a completar trayectorias de grado y ha logrado a llevar adelante investigaciones para resolver problemas muy típicos de la administración pública y sobre todo muy propio de la realidad del territorio fueguino»

Según el perfil profesional, el Licenciado en Administración Pública de la UNTDF estará capacitado para administrar y gerenciar integralmente organizaciones públicas estatales y no estatales con lógica estratégica. Elaborar y analizar el presupuesto público y participar en su implementación. Formular, implementar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos públicos. Conducir procesos de formulación y planificación estratégica en el marco de la administración pública. Formar, liderar y dirigir equipos de trabajo en el manejo integral de herramientas de administración, planificación y gestión pública. Dirigir, coordinar y/o participar en equipos de investigación sobre desarrollo organizacional e innovación, en la administración pública. Participar en el manejo e implementación de tecnologías de información y comunicación gubernamental. Elaborar informes de auditoría y control de conformidad con las normativas y procedimientos del sector.