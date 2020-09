«Somos mujeres y nos tenemos que ayudar entre nosotras»

Viviana, la vecina que logró filmar en video el salvaje ataque de Leonardo Rojo a una abuela que se encontraba jugando con su nieto en la plaza, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió al traumático hecho que le tocó vivir.

«Yo pasaba en el auto y vi a una mujer discutiendo con un hombre. Detuve el auto y me puse a firmar por las dudas. Ahí veo que le pegó una trompada y bajé para ayudar, pero quiso venir y pegarme a mí», señaló la mujer, y agregó: «La filmación fue porque si no filmás acá no pasa nada. Yo no sabía si eran amigos, no tenía idea de que era un loco. Con la filmación tenemos certezas de quién es, no es que soy una morbosa».

Además, indicó: «Él vino a pegarme a mí también cuando yo quise ir a ayudarla. Nos quedamos las dos temblando de miedo; el nene llorando hasta que llegó la Policía. Nunca me imaginé vivirlo y es muy triste: ya no se puede salir a una plaza a jugar con los nietos».

Sin embargo, Viviana también debió justificarse por haber grabado lo ocurrido: «En el Facebook me mataron, no soy la culpable». Incluso, la propia víctima se comunicó con ella para disculparse: «Ella me escribió y me dijo que estaba muy dolida por los comentarios pero ella no tiene nada que ver. Me agradeció por quedarme con ella hasta que llegó la Policía».

«Espero que quede preso y no salga más. Tengo que declarar, pero espero que se haga algo. Sino esa señora no va a salir nunca más a jugar con su nieto», resaltó, esperanzada ante una Justicia que, curiosamente, ya puso en libertad al violento.

«La volvería a ayudar porque somos mujeres y nos tenemos que defender entre nosotras», dijo Viviana, por último.