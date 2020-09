Habló la abuela atacada en la plaza: «Él me decía que Dios es salvación y que era un pastor»

La nueva víctima de Leonardo Rojo, un problemático delincuente que ayer fue nuevamente detenido, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió al traumático hecho que le tocó vivir cuando disfrutaba de la tarde junto a su nieto.

«Vi que se sacaba la campera como con intenciones de pelear. Se acercaba y cruzó la plaza y yo pensé que me iba a pedir plata o un cigarrillo, pero me dijo que quería predicar la palabra de Dios. Me dijo que era un pastor», relató esta abuela.

«Él me decía que Dios es salvación y Dios es vida. Le dije que me interesaba el tema pero que no podía atenderlo, porque lo vi muy mal, como drogado», indicó, y agregó: «Me dijo que era un minuto y como no podía atenderlo se puso violento y ahí me empezó a insultar y me golpeó».

«Justo vino esta señora Viviana que me dijo que había filmado todo. También apareció un patrullero porque había una denuncia de que este chico estaba haciendo destrozos por el barrio. Le dijimos para dónde se había ido y lograron detenerlo», resaltó.

«Hay que salir con 40 ojos. Dentro de todo no fue tan grave, podría haber sido mucho peor. Me pegó justo debajo de la nariz así que me lastimó la encía y el labio», describió.

Lo curioso es que apenas cuatro horas después del ataque y cuando todavía ambas mujeres lamentaban lo ocurrido, Leonardo Rojo fue puesto nuevamente en libertad por la Justicia. Cabe mencionar que Rojo es un ex convicto que incluso debió purgar pena por dos violentos asaltos a trabajadores del volante.