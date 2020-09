El 85% de los trabajadores de TOTAL deberán ser fueguinos

El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, rubricó un acuerdo con la empresa Total Austral para que la empresa emplee paulatinamente un mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras con residencia efectiva en la provincia hasta alcanzar un 75% en junio de 2021 y un 85% en marzo de 2022.

El mandatario estuvo acompañado de la Vicegobernadora de la Provincia, Mónica Urquiza, del Ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita, del Ministro de Trabajo y Empleo, Marcelo Romero, del Secretario de Energía, Moisés Solorza, del Secretario de Hidrocarburos, Alejandro Aguirre y de la Secretaria de Empleo y Formación Laboral, Karina Fernández. En representación de Total participaron el apoderado y representante legal de la firma, Marcelo Mastromauro, Dominique Marion, Director General de la empresa, Carlos Seijo y Joaquin lo Cane. . Estuvo presente también el Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Tierra del Fuego, Luis Sosa.

Al respecto, Melella dijo que “hoy es un gran día no solo para el Gobierno de la Provincia sino para la población de Tierra del Fuego”.

“Este tiempo de pandemia donde hay tantas cosas negativas se pusieron de manifiesto algunas realidades de las que venimos hablando desde hace mucho tiempo. Una de ellas es la cantidad de trabajadores de distintos sectores productivos que vienen a trabajar pero que no viven en la provincia”, indicó.

En este sentido, sostuvo que “nosotros entendemos que hay fueguinos que tienen la capacidad para hacer ese trabajo” y manifestó que “en este marco tuvimos una charla con la gente de Total y del sindicato para hacer un proceso de reemplazo, de manera que en 18 meses la empresa emplee un porcentaje mayoritario de trabajadores que vivan efectivamente en la provincia”.

“Así como ayer se puso en marcha Audivic con un gran trabajo llevado adelante entre los trabajadores de la cooperativa, el dueño, la empresa BGH y el Gobierno Provincial, hoy es una gran posibilidad de seguir generando más empleo en Tierra del Fuego”, subrayó.

Melella también indicó que “nosotros siempre dijimos que queremos tener como principio el empleo local, la protección de la mano de obra local” y aseguró que “esto mismo lo haremos con otros sectores productivos, a quienes les propondremos avanzar en un proceso similar al que iniciamos hoy con Total”.

“Esto no es en contra de nadie. Se trata de recursos naturales que son de la Provincia y deseamos que esos recursos sean trabajados por fueguinos, porque esto también tiene que ver con el nivel de actividad económica y que ese dinero quede acá en Tierra del Fuego y no se vaya hacia otro lado”, recalcó.

Finalmente, el Gobernador enfatizó que “estamos trabajando fuertemente en la ampliación de la matriz productiva. Estamos trabajando junto al Gobierno Nacional en la extensión del sub régimen industrial. Una parte fundamental de todo esto es el cuidado de la mano de obra local”.