Aislamiento: Piden habilitar las actividades náuticas en Río Grande

Las personas que integran el Club Nautico Ioshelk Oten de Río Grande, sentaron postura acerca de la actividad que realizan, y que hasta ahora no tienen el visto bueno por parte de las autoridades del Comité Operativo de Emergencia.

A través de una publicación realizada en las redes sociales y que se volvió viral, desde la institución recalcan que «las actividades náuticas se practican siempre al aire libre, no son un deporte de contacto y respetan la distancia». Además destacan los beneficios «psíquicos y físicos» que traen consigo la realización de estas actividades.

El comunicado

«El remo, el kitesurf, el sup y la mayoría de las actividades náuticas se practican siempre al aire libre, no son un deporte de contacto, respetan la distancia recomendada por los Organismos de la Salud, no se practican con público, no aglutina personas durante su práctica, y las instalaciones de guarda de equipamiento permiten el cumplimiento de las condiciones que el Estado ha impuesto para desenvolverse en la vía pública durante la pandemia.

El deporte en general, lo realizan personas de diferentes edades, y su práctica responsable frente a la pandemia puede contribuir especialmente a la salud de quienes lo realizan en los aspectos psíquicos y físicos».