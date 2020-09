Polémica en Ushuaia: Firme respaldo de Melella al personal de Salud

El gobernador de la Provincia salió a respaldar en forma terminante a los trabajadores sanitarios y a funcionarios que trabajan para combatir la pandemia, luego de que recibieran agresiones por su labor en la ciudad de Ushuaia en el día de ayer viernes.

En un comunicado publicado en redes sociales, Gustavo Melella expresó que “mi deber es enfrentar los ataques que están recibiendo por parte de un sector que en este contexto intenta satisfacer sus intereses netamente políticos”.

“Es mi deber como gobernador estar junto a ellos y a ellas, ante estos ataques míseros, irracionales”, denostó el mandatario.

El texto completo del comunicado:

Hoy, las miradas de toda la población están centradas en el trabajo de cada una de estas mujeres, de estos hombres, que le están poniendo el cuerpo a una situación que jamás nos imaginamos que podíamos atravesar.

Pero no solo quiero felicitar a cada una de ellas y ellos. Mi deber es enfrentar los ataques que están recibiendo por parte de un sector que en este contexto intenta satisfacer sus intereses netamente políticos.

Quiero y debo salir en defensa de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la salud, de los integrantes del COE, de los agentes del Ministerio de Salud, de enfermeros y enfermeras, de camilleros, mucamas, de terapistas, de médicos y médicas, técnicos y técnicas, profesionales que desde hace meses están poniendo el cuerpo, el alma, el compromiso, la pasión y su propia salud por el bien de toda la comunidad.

Son los que bajo la nieve o el frío intenso, llevan adelante las tareas de prevención, de hisopado, de cuidado y de esperanza también para los enfermos; son los que no se fijan en horarios para llevar adelante su tarea; los que se enfrentan minuto a minuto con un enemigo desconocido y mortal; los que dejan de lado su propia vida para preservar la del otro.

Los que están en la primera línea, en la trinchera, desde el minuto cero; los que están hoy; los que estarán mañana, hasta que todo esto pase.

Es mi deber como gobernador estar junto a ellos y a ellas, ante estos ataques míseros, irracionales.

Creo que también es el deber de cada uno de las fueguinas y los fueguinos de bien, como lo es la gran mayoría de nuestros vecinos y vecinas, que reconocen su trabajo. Deseo que les brindemos el apoyo, a cada uno de ellos; no a este gobierno ni a este gobernador ni a un funcionario. El apoyo debe ser unánime y concreto hacia quienes nos cuidan, aprendiendo en el día a día cómo enfrentar una pandemia de la que nadie sabía nada.

Ellos no se quedaron en sus casas, no se escondieron detrás de una computadora a criticar por redes sociales. Le pusieron el cuerpo.

Y a los que durante este último tiempo se han dedicado a criticar, a denostar, a poner palos en la rueda, a descalificar su trabajo, les pido encarecidamente que cesen con esa actitud.

Les pido que dediquen ese esfuerzo a trabajar con una actitud proactiva, a generar acciones en beneficio de toda la comunidad, a mejorar la situación sanitaria de la provincia.

Les pido que sumen. Pero si no pueden o no quieren, les pido humildemente que no resten, que no socaven el trabajo de quienes están dando todo.

Les pido que hagan una pausa y cuando todo esto pase, critiquen a quien tengan que criticar. Hoy, no pueden permitirse jugar con la salud de los fueguinos.

A todos los que trabajan cuidándonos, MUCHAS GRACIAS!