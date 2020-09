El 25% de la sociedad argentina no cree en el coronavirus

La consultora Zuban Córdoba y Asociados llevó adelante un relevamiento nacional donde más del 25 % de los encuestados aseguró que el coronavirus no existe y que podría tratarse de un “negocio de médicos y laboratorios”.

El relevamiento realizado durante varias semanas arrojó datos estadísticos sorprendentes, ya que no solo sondeó a los encuestados acerca de la pandemia de coronavirus sino que además, consultó sobre otras cuestiones que tienen que ver con la realidad económica y social del país.

Coronavirus

El estudio refleja que los que están de acuerdo con el planteo “la cuarentena no existe en Argentina”, se eleva al 51,9 %, repartidos entre los que están “muy cercanos” con ese concepto (18,6 %) o “cercanos” (33,3 %). En tanto, entre quienes no se identifican con esa idea, consideran que es “muy lejano” (17,6 %) y “lejano” (24 %), totalizando el 41,6 %.

A su vez, sobre la idea que el “coronavirus no existe, es un negocio de médicos y laboratorios”, los argentinos coinciden con una opinión “muy cercana” (10,6 %) o “cercana” (17 %). En eso, es mayor quienes no se identifican con esa afirmación, al considerar la idea “muy lejana” (37 %) o “lejana” (26,4 %).

Respecto de otro pensamiento que se popularizó y que versa que “el distanciamiento social no sirve para nada”, la mayoría no comparte esa idea (39,9 %) y otros se muestran lejanos a ese concepto (24,6 %). Eso muestra otra contradicción en la sociedad: un cuarto de los encuestados no cree en la cuarentena, pero sí que el distanciamiento es efectivo. Los que están cercanos a esa idea – que el distanciamiento no sirve- comparten y como “muy cercano” (14,9 %) y “cercano” (13,1 %).

La siguiente pregunta del sondeo fue “qué tan cerca te sentís de la siguiente frase: El uso del barbijo o cubreboca, no evita el contagio del coronavirus”. Allí un 46,7 % rechazó la definición mientras que el 35,4 % asintió la premisa.

El estudio de Zuban Córdoba y Asociados reflejó además que desde que comenzó la cuarentena y la pandemia de coronavirus en la Argentina existe un porcentaje bajo entre quienes consideran que nos encontramos “más unidos” (20,3 %), pero aumenta notablemente cuando se plantea que estamos “más divididos” (39,9 %).

Un 71,2 % apunta que esas divisiones y grietas son responsabilidades de los políticos en general, de la Justicia (67,3 %), por culpa de los medios de comunicación (52,2 %) y los periodistas nacionales (50,6 %).