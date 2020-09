Concejales realizaron un nuevo encuentro de comisión

Los concejales continuaron con el desarrollo de las respectivas comisiones internas del Concejo Deliberante a través de la modalidad de videoconferencia, hasta tanto se produzcan modificaciones en cuanto al aislamiento preventivo y obligatorio.

Del encuentro participaron los ediles Raúl von der Thusen, Hugo Martínez, Walter Campos, Cintia Susñar, Javier Calisaya, Pablo Llancapani, Miriam Mora, Walter Abregú, y Diego Lassalle.

En este contexto los ediles trataron en primer término a solicitud del concejal Abregú el asunto 243/20, proyecto de ordenanza que propone la creación de la comisión ‘Camino al Centenario de la ciudad de Río Grande’, autorizándose al Ejecutivo a crear, dentro del ámbito municipal, los diferentes órganos y designar a sus coordinadores, que cumplirán las tareas de asesoramiento, aprobación y ejecución de las diferentes propuestas recibidas.

Entre los considerandos del proyecto se remarca que “es necesario realizar una

convocatoria abierta a todas aquellas personas que integren diferentes áreas de trabajo como por ejemplo cultura, educación, juventud, historiadores, poetas, músicos, bailarines, artistas y que deseen aportar ideas innovadoras para proyectar el Río Grande que todos soñamos, y a fin de unificar las decisiones a adoptarse respecto de las propuestas, resulta necesario facultar al Ejecutivo Municipal a crear, dentro del ámbito municipal, los diferentes órganos que cumplirán las tareas de asesoramiento, aprobación y ejecución de las diferentes propuestas”.

Proyectos del concejal Campos

A proposición del concejal Campos, analizaron el asunto 347/20, proyecto de ordenanza que propone la creación del corredor de accesibilidad universal, con basamento en el ‘Diseño Inclusivo’ o ‘Diseño Universal’, a fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, de acuerdo al anexo adjunto que forma parte de la presente.

El proyecto tiene por objeto establecer las normas, los principios y criterios de accesibilidad en las infraestructuras, la información y la comunicación del corredor de accesibilidad universal, con el fin de hacer efectivo la igualdad de oportunidades y garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad o diversidad funcional y de las personas con movilidad reducida, permanente o circunstancial, del entorno urbano,, los espacios públicos o de uso público, los edificios, los medios de transporte, así como los sistemas de comunicación e información, y la utilización de los bienes y servicios.

Proyectos del concejal Calisaya

Seguidamente trataron el asunto 227/20 del concejal Calisaya, quien propone la creación del Plan Primera Vivienda Básica Universal.

El proyecto propone es un plan de ahorro previo que está dirigido prioritariamente a las familias y personas de los sectores populares que, en razón de su situación socio económica, no tienen posibilidad de comprar de contado ni de acceder a financiación en el marco de las operatorias regulares del mercado inmobiliario, y que a la vez necesitan resolver el déficit de vivienda digna, sea por carecer de vivienda propia, tanto como por habitar una casa que por su precariedad no satisface condiciones básicas de calidad y seguridad.

El mismo será llevado adelante por la Dirección Municipal de la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, quien organizará grupos o círculos de ahorristas, integrados por tantos adherentes como cantidad de cuotas en que se divide el precio a pagar por la casa.

Asimismo la Dirección Municipal de la Vivienda representará legalmente al grupo y administrará sus recursos, percibiendo las cuotas, contratando la construcción, entregando las casas conforme al orden de adjudicación correspondiente, y realizando las demás operaciones inherentes al logro del objetivo del grupo.

También propuesto por el concejal Calisaya, analizaron el asunto 365/20, proyecto de Comunicación que solicita al Ejecutivo Municipal que priorice en el plan de acción de Río

Grande Activa S.E., la prestación del servicio público de Internet en el ámbito de la ciudad de Río Grande.

Además recomienda al Ejecutivo Municipal lleve adelante gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco de la Ley 27.078 y del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, con el objeto de que Río Grande Activa Sociedad del Estado acceda a Tecnologías de la Información y la Comunicación, infraestructura y redes, para la explotación del servicio público de Internet, de manera de garantizar la función social y el carácter fundamental, como parte del derecho humano a la comunicación, de las Conectividad e

Internet.

A propuesta del concejal Calisaya también estudiaron el asunto 184/20, proyecto de ordenanza que propone un reordenamiento del sistema de circulación vial en Chacra IV.

En este sentido se propone establecer sentido Norte-Sur como sentido único de circulación sobre calle Juan Visic, desde Ramón Cortez a Dr. Raúl Chifflet. Además se prohíbe el estacionamiento sobre la acera de la mano de numeración par en la calle Juan Vicic desde la calle Ramón Cortez hasta la calle Dr. Raúl Chifflet, y se prohíbe el estacionamiento sobre la acera de la mano de numeración par en la calle Jerónimo Vukasovic, desde Dr. Raúl Chiflet a Ramón Cortez.

Proyectos del concejal Lassalle

A solicitud del concejal Lassalle, trataron el asunto 368/20, proyecto de ordenanza que propone la creación en el ámbito de la Municipalidad de Rio Grande de la plataforma pública y gratuita denominada «Portal de Comercios RG» como una herramienta digital para el fortalecimiento del comercio local.

El ‘Portal de Comercios RG’ proporcionará un espacio virtual donde los comercios de la ciudad podrán vincularse de manera directa y sin intermediación, con potenciales consumidores finales de conformidad con el presente decreto, y se establece que podrán utilizar la plataforma para publicar y ofrecer sus productos y/o servicios, todos aquellos comercios que se encuentren debidamente habilitados ante la Municipalidad de Rio Grande.

Proyectos de la concejal Mora

A proposición de la concejal Mora, los ediles trataron el asunto 355 por el cual se propone la creación del “Banco de Tierras para Damnificados por Ígneos”, que estará a cargo de la Dirección Municipal de Tierras.

El proyecto establece que el Ejecutivo Municipal procederá a la desadjudicación de lotes en la Sección “F”, que oportunamente fueron adjudicados a Asociaciones Civiles, Clubes, etc, que no hubieren cumplido con los plazos establecidos por ordenanza municipal de adjudicación correspondiente o que no hayan sido ocupados al momento de la aprobación de la presente, los cuales pasarán al Banco de Tierras para Damnificados por ígneos, y procederá a la conformación del “Banco de Tierras para Damnificados por ígneos”.

En primera instancia, otorgar dichos terrenos, como medida excepcional, a los damnificados del ígneo del 5 de agosto, del pasaje Ceferino Namuncurá al 300, que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarios de acuerdo a lo normado en la OM 895/97 y sus modificatorias.