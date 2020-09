Después de un largo debate y con posiciones encontradas, el Concejo Deliberante de Ushuaia votó en forma unánime enviar a Comisión de Hacienda el pedido de endeudamiento elevado por el Ejecutivo Municipal

El pedido de autorización para contraer una deuda por cien millones de pesos, requerido por el Ejecutivo municipal, fue girado a la comisión de Haciendas, Presupuesto y Cuentas, donde “se espera la participación de funcionarios municipales a fin de que los concejales puedan despejar las dudas que presenta el proyecto”. La solicitud de endeudamiento tiene como objeto principal la compra de maquinaria y una productora de asfalto para realizar diferentes trabajos básicos en la ciudad de Ushuaia.

El más férreo opositor a aprobar sobre tablas el tema fue el concejal Garramuño (MPF), quien consideró que “la Carta Orgánica establece que sólo se puede contraer deudas para obra pública o para renegociación de deudas, no habla de leasing”. “No está claro el monto máximo para la operación, con este proyecto estamos dando como garantía la coparticipación municipal, los recursos propios de la municipalidad, estamos dando un cheque en blanco”, cuestionó el edil.

Por su parte el concejal Juan Manuel Romano (Forja) acompañó los argumentos del MPF y remarcó que “es casi la misma situación que vivimos con la compra de colectivos, donde no teníamos información y hoy estamos viendo con algunas dificultades el servicio, porque todavía carecemos de transporte adaptado para personas con movilidad reducida”.

Dedsde el oficialismo, Juan Carlos Pino (con el apoyo de Laura Avila) subrayó que “cien millones no inciden estructuralmente al municipio y lo consideramos necesario ante esta situación de pandemia que atravesamos, donde no hay grandes movimientos económicos y el Estado necesita reactivar las obras públicas, entendiendo además que el crédito es un porcentaje mínimo en referencia al presupuesto”. El presidente también remarcó que “en nuestra ciudad sólo existen dos empresas que hacen asfalto” y que “cuando estas empresas no están disponibles se detienen las obras”. “Con la adquisición de la planta no sólo se va a trabajar en el circuito prioritario, sino también en todas las calles de la ciudad, debido a que el Estado va a ampliar sus posibilidades”, argumentó Pino.

Funcionarios municipales estuvieron presentes en la sesión a la espera de una respuesta favorable, que finalmente no se dio.

«Entendiendo la necesidad de urgencia», los ediles se comprometieron a realizar una sesión especial para tratar el tema, luego de una reunión con funcionarios municipales.

