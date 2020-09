Coronavirus: Río Grande es una de las 10 ciudades que preocupan al Gobierno Nacional

Luego de participar en una conferencia de prensa y anunciar la extensión por tres meses del bono de $5000 para los trabajadores de la salud, el ministro Ginés González García habló sobre las ciudades que más preocupan al gobierno por su nivel de contagio. En este sentido, mencionó a Río Grande (Tierra del Fuego), Río Gallegos (Santa Cruz), Alto Valle (Río Negro), Venado Tuerto (Santa Fe), Rosario (Santa Fe), Resistencia (Chaco), Jujuy capital y Orán (Salta), además del conurbano de la provincia de Buenos Aires y el área metropolintana de Mendoza.

En efecto, el Presidente viene transmitiendo en distintas reuniones que mantiene en la Residencia de Olivos la preocupación que le generan distintas regiones del interior que no tenían prácticamente contagios de COVID y que, luego de aperturas de fase 1 (es decir, incluyendo apertura de gimnasios y shoppings), se relajaron y no tomaron medidas preventivas ante la aparición de más casos que los habituales, lo que está estresando los sistemas sanitarios, quizás no tanto en las UTI, sino más que nada en las guardias, que no dan abasto para atender a la población que acude por síntomas de la enfermedad y no accede fácilmente a la realización de testeos.

En términos de números las provincias que más preocupan son Santa Fe, que con 19.467 contagios tiene ciudades muy comprometidas, y Mendoza, que está en 15.132 casos. Son dos provincias con sistemas sanitarios sólidos pero que en este momento están padeciendo grandes dificultades para dar respuesta a las exigencias de la población. Córdoba está en el orden de los 14.974 casos y Jujuy en 12.399, pero en la provincia mediterránea parece contenido el último brote, lo que aún no puede verificarse en relación a la norteña. Chaco, otra provincia que arrancó mal la pandemia, está logrando aplanar la curva después de varios meses, aunque ya está en 6.792 casos y ayer tuvo 41 contagiados nuevos y 2 fallecidos.

Sin embargo, también llama la atención lo que sucede en el sur: Tierra del Fuego presenta 2382 contagios, de los cuales se encuentran activos 654. El número, que parece inferior si se los compara con otras localidades pone en riesgo al sistema sanitario en general, que no está preparado para tamaña demanda.

Lo mismo ocurre con la localidad vecina de Río Gallegos, que ayer vivió un día negro, según califican medios del lugar, con cinco muertes en 24 horas. Los decesos se produjeron en el Hospital Regional, llevando la cifra de muertes por COVID a 30. También allí la capacidad de respuesta del sistema está muy exigida, ya que los brotes de contagios empezaron hace dos meses y no logran detenerse.