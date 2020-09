Una mala costumbre que se extiende: Por qué es peligroso arrojar barbijos usados en la vía pública

Quien transita la vía pública puede observar sin esfuerzo un panorama desagradable que es cada vez más común. La presencia de barbijos tirados en la vía pública (sean veredas, calles o plazas) es una desagradable expresión de descuido y falta de higiene pero también un factor más de riesgo para la salud, en plena época de pandemia virósica.

En diálogo con “Un gran día” por ((La 97)) Radio Fueguina, el Médico General Zabdiel Chileno alertó acerca del peligro que representan los barbijos usados y descartados, por cuanto “cargan una cantidad de virus que la persona que lo usó traía en su organismo” y que pueden contagiarse quien los toque.

“Sabemos que existen muchos pacientes que son asintomáticos, esto es, tiene el virus pero no presentan síntomas –explicó el profesional- imaginemos que estamos por la calle, somos una de esas personas, todo el día estoamos respirando en ese barbijo, al hablar, al respirar, liberamos el virus sobre el barbijo”.

Luego, al descartarlo, “dejamos muestras grandes del virus en el barbijo”, alertó el Dr. Chileno.

Los virus, de ningún modo, desaparecen al descartar el cubreboca: “En el ambiente pueden estar 3 horas, pero el barbijo lo mantiene más tiempo, de algún modo lo protege”, explicó.

Para llevarse con uno el virus, no es necesario tocar con las manos el elemento, explicó el médico: “Cuando arrojamos el barbijo, estamos contaminando el suelo. Alguien que lo pisa se lleva el virus en su zapato, y luego lo dejamos con la pisada en casa, en el piso donde talvez un bebé esté gateando”.

“También puede suceder que en una plaza un chico lo agarre inocentemente y llevarse la enfermedad con él”, se preocupó el profesional. “Los menores de edad no sufren graves consecuencias pero son transmisores del virus, van a contagiar a sus abuelos, a los mayores y en ellos las consecuencias pueden ser graves”.

Cómo actuar

Algunas personas preocupadas por la higiene pueden sentirse movidas a levantar del piso el cubrebocas descartado irresponsablemente, para dejarlo en un lugar más seguro. El doctor Chileno desaconseja esa actitud. “Si vemos un barbijo tirado no hay que tocarlo –recomendó- si no tenemos los medios de protección”.

“Si tenemos un spray de alcohol –concedió- deberíamos rociarlo generosamente. Si tenemos protección, como guantes o una bolsa plástica, lo vamos a depositar en lugar seguro”.

De lo contrario, “si no lo sabemos hacer, si no tenemos práctica o si no tenemos los elementos de protección, es preferible que avisemos a alguien, al personal indicado para que lo despeje del lugar”.

“Es importante no correr riesgos, no exponernos si la persona no tiene protección, ni forma de protegerse, no debe agarrar ese barbijo con las manos, pone en riesgo su salud”, alertó, finalmente el Dr. Zabdiel Chileno.

