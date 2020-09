Legisladores analizaron la modificación al reglamento interno de la Cámara

Luego de la sesión especial donde, por unanimidad, los Parlamentarios aprobaron modificaciones al Reglamento Interno de la Cámara, Prensa Legislativa dialogó con Legisladores integrantes de los distintos bloques políticos que conforman el Parlamento.

La legisladora Mónica Acosta (FORJA se mostró conforme con el trabajo parlamentario, analizó que las herramientas aprobadas ya estaban en uso, “lo veníamos ejecutando sin haberlo convalidado como parte de una modificación”.

“Viene a mejorar la conectividad”, subrayó y continuó: “Supimos cuándo comenzaba la pandemia pero no cuando termina, hoy el tema de estar separados entre ciudades es un agravante superior a lo que uno quisiera, no obstante Ushuaia hoy, no posee el virus circulando, lo que posibilita que tengamos un trabajo con mayor presencia. Esto no es perdurable en el tiempo y seguramente se podrán modificar condiciones, para salvar situaciones como las distancias”.

La Parlamentaria de FORJA aseveró que la Cámara “debe seguir periódicamente con su agenda, no solo de comisiones establecidas, sino también las comisiones especiales y las inquietudes que nos acercan los particulares para introducirlos”.

Acosta contó que el trabajo tiene como objetivo “ir mejorando en todas sus formas estos aspectos para poder sacar adelante los trámites que son esenciales, como la firma electrónica, herramienta que acabamos de aprobar y que incluimos dentro del reglamento”, cerró.

Villegas: “Estamos dando un marco de seguridad jurídica”

Al finalizar el encuentro, el legislador Pablo Villegas (MPF) también brindó su mirada sobre el encuentro. Calificó el desarrollo de la sesión como “muy satisfactoria por distintas razones”. En ese sentido destacó que “con la modificación del Reglamento, lo que se garantiza es el marco de actuación de un poder del Estado, en este caso el Poder Legislativo, que tiene no solamente la función de sancionar leyes, resoluciones o declaraciones, sino también controlar los actos del Ejecutivo, que no es una cuestión menor”.

También, el Parlamentario se mostró satisfecho porque “estamos dando un marco de seguridad jurídica al proceso de formación de leyes con esta reforma. En cierto modo disipa o cierra la puerta a cualquier tipo de planteo que se pueda llegar a dar en el futuro, respecto de la participación remota o mixta de los Legisladores; la constitución del quórum, y otras cuestiones necesarias para poder sesionar, como lo marca la Constitución provincial”.

Bilota resaltó el poder de contralor del legislativo

Por su parte el legislador Federico Bilota (FDT – PJ), destacó que “es una modificación que hemos trabajado, absolutamente necesaria para seguir desarrollando nuestra actividad. El Poder Legislativo sanciona las leyes que rigen a todos los ciudadanos fueguinos, pero también ejerce el respectivo contralor hacia el Ejecutivo, en sus actos de Gobierno”.

El jefe del bloque del Frente de Todos – Partido Justicialista analizó que este cambio “es absolutamente necesario. Hemos generado un régimen de excepción que debe darse en un presupuesto, que es la fuerza mayor o emergencia, por el cual los Legisladores que no puedan concurrir al lugar que se fije para la sesión, lo puedan hacer vía remota. Salimos del esquema que veníamos sosteniendo, que solo podían hacerlo aquellos Legisladores que tenían algún factor de riesgo, en este caso abarca a todos”, finalizó Bilota.

Sciurano: “Deben estar en la provincia para sesionar”

Por su parte, el legislador y presidente del bloque radical, Federico Sciurano dijo que la idea es “poder habilitar, ante situaciones extraordinarias, como estamos viviendo hoy con el COVID – 19, que la Legislatura pueda seguir funcionando de forma presencial, remota o mixta y, haciendo la salvedad de que a la hora de usar estas herramientas extraordinarias estén dadas las garantías necesarias para que esto sea un instrumento adecuado, y que los Legisladores deben estar en la Provincia para poder sesionar”, detalló.

“Además incorporamos al Reglamento la firma digital y el expediente virtual” contó Sciurano a Prensa Legislativa. Se trata de “herramientas que, si bien hoy las incorporamos, tienen una carga administrativa muy importante y hay que ser conscientes que la Legislatura hace décadas que viene con una estructura adaptada al papel. Planteamos con los Legisladores que estos instrumentos deben incorporarse de manera paulatina y ante el protocolo, ponerse a disposición de los Legisladores que hoy están en Río Grande y tienen que tener la prioridad y el tiempo como para poder hacerse de los proyectos en esta nueva normalidad”, analizó el Legislador radical.