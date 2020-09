Veteranos de Guerra opinaron sobre la polémica por el BIM 5

Comunicado del Centro de Veteranos de Río Grande:

Carta Abierta a los Habitantes de la Ciudad de Río Grande y al País Todo

Rio Grande, 06 de septiembre del 2020

Desde el Centro de Veteranos de Guerra «Malvinas Argentinas» de Rio Grande, queremos expresar nuestra opinión ante la supuesta intención de la Multisectorial de Derechos Humanos de Rio Grande de solicitar la anulación del proyecto de ley del Senador Pablo Blanco que obtuvieron previamente la aprobación unánime de la Legislatura Provincial, que propone declarar «Bien Histórico Nacional al Batallón de Infantería de Marina Nro. Escuela.

En relación a ello queremos recordar al ciudadano francés Jean Monnet, considerado el «Padre de Europa» y autor de la célebre frase: «LOS HOMBRES PASAN. LAS INSTITUCIONES QUEDAN» y nos atrevemos a agregar… PERDURAN EN EL TIEMPO; y es que son las instituciones las que se entrelazan con la sociedad y conforman el Estado Argentino.

El Estado Argentino ha estado presente ratificando su soberanía a lo largo y ancho de nuestro país a través de sus instituciones y específicamente en este lugar alejado de nuestra patria a través de la Armada Argentina destacando en el año 1952 un componente naval conocido hoy como «Batallón de Infantería de Marina Nro.5 Escuela» y, desde entonces, la ciudad de Rio Grande y el BIM Nro. S han estado unidos. Es conocida su labor reforzando sustancialmente, con sus médicos y enfermeros, la precaria asistencia sanitaria que en aquel momento ofrecía el Ministerio de Salud Pública; brindó además atención odontológica y puso al servicio de la comunidad su sala de rayos y laboratorio bioquímico. Se preocupó de que los soldados conscriptos que no hubieran terminado la escuela primaria asistieran a la Escuela Nro. 2 en el turno vespertino a proseguir dichos estudios. Contribuyó en un sinfín de tareas en pos del mejoramiento y desarrollo de una ciudad que no ha cesado de crecer, estableciéndose una relación única entre dicha institución y la comunidad de Rio Grande que se ayudan y prosperan en el confín de la patria

La pretensión de anular el proyecto en cuestión a través de la desacreditación de la incidencia que pudo tener en algún momento de su historia de integración con la ciudad de Río Grande, refiriéndose a la misma de «pasado oscuro y poco visibilizado en el resto del país e incluso en muchos casos de manera trágica …» sin tener en cuenta que la institución tiene un largo camino recorrido antes y después de la etapa que se objeta y obviando lo que enunciamos al principio «los hombres pasan y las instituciones quedan».

Acá estamos hablando de una institución conocida como BIM Nro. 5 con sus edificios y dependencias a los cuales se pretende declarar «Monumento Histórico Nacional», y por los cuales transitan gran cantidad de riograndenses.

No desconocemos que los hombres y mujeres que transitan por las instituciones no siempre están a la altura de las circunstancias o hacen honor a los uniformes que visten en el caso de las fuerzas armadas y de seguridad. Recordemos que para juzgar sus conductas existen instituciones específicas que previo proceso judicial, deben pronunciarse al respecto y las sanciones que correspondiere serán atribuidas a personas específicas y no a los edificios donde hubieran transcurrido las acciones irregulares.

Muchos monumentos históricos muy conocidos aún hoy encierran un pasado triste y en ocasiones violento, sólo basta mencionar al Coliseo Romano como ejemplo. La historia de una nación o de una cultura se enseña con los hechos completos, sin ocultamientos, con sus luces y sombras para saber que repetir y que evitar en el camino de la construcción de una sociedad más justa y mejor.

Comisión Directiva

Centro de Veteranos de Guerra

“Malvinas Argentinas”