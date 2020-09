El Dr. Eduardo Serra vino a reforzar el equipo de Terapia Intensiva del Hospital Río Grande

El alto índice de contagios sigue teniendo en vilo a los equipos profesionales del Hospital Regional Río Grande, donde el agotamiento comienza a ser parte de la realidad del plantel.

Para paliar las consecuencias del dramático contexto por la gravedad de algunos pacientes, el ministerio de Salud había anunciado que podrían desplazar a profesionales de Ushuaia hacia nuestra ciudad. El plan comienza a efectivizarse con el traslado de uno de los más destacados profesionales de la salud pública en la provincia. El Doctor Eduardo Serra, Intensivista del HRU y Coordinador Provincial del Cucai en Tierra del Fuego, se instaló temporariamente en Río Grande para integrarse al plantel de Terapia Intensiva del nosocomio local.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el profesional destacó el “trabajo a destajo importantísimo que están haciendo los médicos acá en el Hospital”, debido a lo cual “la gente se empieza a cansar, hace falta un recambio y la mirada de otros profesionales que no están agotados por el trabajo que hoy están enfrentando en Río Grande, como nos pasó antes en Ushuaia”.

La sala de Terapia Intensiva “está completa en el Hospital Río Grande, hay 15 camas y las 15 están ocupadas”, se preocupó Serra, pese a lo cual aclaró que “el Hospital no está desbordando, hay lugar para atender más gente”.

Cuestión de conducta

Frente al desmedido índice de contagios registrado en los últimas semanas en Río Grande, y el desborde que significa para el sistema de Salud, Eduardo Serra apeló a la conciencia ciudadana al remarcar que “No queremos seguir atendiendo gente, les pedimos por favor que hagan las cosas de manera que no tengamos que trabajar más de lo que ya estamos trabajando”.

“No es una gripe ni algo que les pasa a los otros; nos pasa a todos” –advirtió- a esta altura, todos estamos cansados, yo empecé en marzo con esto y no hay otra que seguir haciendo el esfuerzo”.

Refirió el profesional que, en su primer día en Río Grande, de camino hacia el Hospital “Vi un montón de gente que no se estaba cuidando, sin barbijo, sin las precauciones que deberían adoptar, si no tomamos las medidas que tenemos que tomar, nunca saldremos de esto”, sentenció.

“El virus no tiene cerebro, nosotros tenemos cerebro”, graficó el Dr Serra. “Nosotros tenemos cerebro, podemos elegir que ese virus no ingrese en nosotros y que no contagiemos, cada uno podemos ser el que corte la cadena de contagios, si hacemos lo que nos piden que hagamos”.

