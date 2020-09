Margen Sur: Taxista atropelló a un perro y se dio a la fuga, pero todo quedó grabado

En las últimas horas, se viralizó con fuerza el descargo realizado por una vecina de la Margen Sur de la ciudad de Río Grande, que relató con bronca lo sucedido fuera de su domicilio.

Florencia Heredia compartió a través de las redes cómo un taxista atropelló a toda velocidad a uno de sus perros y se dio a la fuga sin detenerse en absoluto para verificar el estado del can o prestar ayuda.

«Si alguien lo conoce o sabe de que agencia es comuniquenle que lo que hizo no es de ser humano!!! Si atropellaste a un perro o persona (porque no) porque no frenaste??? Que te cuesta??? Claro total no es tu mascota!!! Con que necesidad de andar rápido??? Con que necesidad??? Por mi cuadra muchos niños juegan y mascotas que no son solamente perros, los vecinos tiene caballos, ovejas y demás», escribió, indignada, generando cientos de muestras de empatía entre los vecinos.