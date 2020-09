En octubre volverían los vuelos a la provincia

El Ministerio de Salud informó las nuevas disposiciones para todas aquellas personas que ingresen a la provincia por cualquier medio deberán acreditar constancia de PCR mediante técnica de hisopado para detección de COVID-19 “no detectable” no mayor a 72 horas o constancia de anticuerpos positivos, sin perjuicio de la obligación de realizar aislamiento por el término de 14 días en domicilio declarado.

De igual modo, en el caso que la persona o grupo conviviente que ingrese a la provincia informen que van a permanecer en un domicilio con personas que ya estaban viviendo allí, el aislamiento será extensivo para todos los convivientes. Para ello es preciso informarlo previamente a fin de solicitar la autorización correspondiente; cantidad de personas que residen y si hay alguna persona incluida en el grupo de riesgo.

A partir del próximo 14 de septiembre, queda sin efecto la obligatoriedad de realizar el aislamiento en un hotel por el lapso de 14 días, y se deberá cumplir con la realización del estudio solicitado y la concreción de la cuarentena en el domicilio declarado.

En ese sentido la ministra de Gobierno Justicia y Derechos Humanos, Adriana Chapperón indicó que “si bien estos análisis no descartan al ciento por ciento la presencia del virus, podemos decir que al momento de ingresar la persona no presentaba el virus. Puede estar incubándolo, pero por lo menos disminuimos las posibilidades”. No obstante destacó que “en octubre podrían volver los vuelos, y no podemos vivir aislados, por lo cual tenemos que prepararnos”.

En cuanto a los transportistas de carga que ingresan a Tierra del Fuego, recordó que “tienen un protocolo específico para la entrega de mercadería. No pueden bajarse de los móviles ni circular porque si no van a cuarentena. No podemos permitir que nos traigan el virus a la provincia, pero hay que dejarlos pasar porque nos vamos a desabastecer”.