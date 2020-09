Autoridades provinciales del área de Salud reiteraron la necesidad de mantener el stock de sangre en los hospitales y volvieron a convocar a eventuales donantes voluntarios

El Director Provincial de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Cristian Pérez, recordó que “los servicios de hemoterapia tanto de Río Grande como de Ushuaia se encuentran funcionando e invitamos a la población a donar sangre”.

Los requerimientos son tener entre 18 y 60 años, pesar más de 50kg, las mujeres no estar en período de lactancia, no haberse hecho tatuajes ni piercing en el último año, no haberse aplicado vacunas en el último mes y no haberse realizado cirugías en los últimos 6 meses.

Se recomienda tomar mucho líquido antes y después de donar.

Para contactarse con los servicios de hemoterapia lo pueden hacer mediante Facebook en Ushuaia Banco de Sangre HRU y en Río Grande Hemoterapia Río Grande TDF. En Río Grande también pueden llamar al 422088 430003 430057 int 1198.

Por otra parte, el funcionario indicó que “el programa CuidarnosTDF se encuentra activo visitando viviendas en Chacra II buscando personas sintomáticas y entregando información a las familias acerca de las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19”.

“También hoy se inició con el programa de unidades centinelas en las industrias en articulación con el sector privado y con el Municipio de Río Grande”, concluyó.