“Besos al cielo”: El “Cabezón” Buscemi cumpliría 63 y lo saludan en las redes

En sus últimos años llevaba a cuestas su guitarra, su humildad que lo agigantaba más aun y la maldita enfermedad de la que hablaba con naturalidad y pidiéndole “un tiempo más para disfrutar de los amigos”.

Alcanzó a cumplir el sueño de festejar los 25 años de la “Cantata fueguina”, la obra inmortal que lo consagró como referente excluyente de la música de la provincia. Fue una fiesta memorable en el Don Bosco con sus amigos, las placas de homenaje, cantar con sus pares y no parar de recibir abrazos.

Fue su despedida en público. El 18 de febrero de 2018, radiofueguina.com titulaba “Tierra del Fuego llora la muerte del «Cabezón» Walter Buscemi”.

El indoblegable Cabezón había perdido la batalla contra el cáncer. La provincia entera sufría la partida de su folclorista insigne, el que impuso su canción “El fueguino” al nivel de un Himno provincial.

Transitaba entonces apenas los 60 años. Hoy, 5 de setiembre, cumpliría 63 y su página en Facebook –a modo de singular santuario- recibe por estas horas innumerables mensajes, recordatorios y “besos al cielo”.

“Algunos dicen que no se es profeta en su tierra, yo no puedo decir lo mismo, mi pueblo me ha dado mucho, si tu gente canta tus canciones y se siente identificado con eso es porque vos perteneces a ellos, y a mí lo que más me interesa es ser parte de mi pueblo”, resumió alguna vez –con total sinceridad- su deseo de ser reconocido a nivel local dejando atrás la realidad de que ha sido quien más hizo trascender la cultura fueguina por fuera de nuestras fronteras provinciales.

Su aspiración se cumplió en la comunidad que no lo olvida. Aunque en el contexto de la (muchas veces cínica y oportunista) burocracia estatal, el papeleo fue más concreto que los hechos. La Legislatura había declarado su obra de «interés provincial», invitando al Ministerio de Educación a incluir en diseños curriculares la emblemática canción del cantautor riograndense. El Concejo Deliberante, por su lado, le dio forma declamativa a un antiguo proyecto suyo, declarándolo incluso «inamovible» en el calendario: el Festival del Río Grande Fueguino. El Senado de la Nación no fue la excepción y le otorgó la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento.

Pero sin dudas, para él, el único homenaje válido es el de su público y sus amigos; los que lo acompañaron por miles en la celebración por los 25 años de la “Cantata”. Los que hoy, 5 de setiembre, lo saludan a su modo en Facebook, enviando los consabidos “besos al cielo”, por donde andará cantando, rasgueando las cuerdas y derrochando humildad.

