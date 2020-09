URGENTE: Condenaron a 7 años y medio de cárcel a Villalobos

En la mañana de este viernes, los miembros del Tribunal Oral del Distrito Judicial Norte resolvió condenar a 7 años y medio de prisión a Lucas Ezequiel Villalobos por el brutal ataque que tuvo como víctimas a su ex pareja y a un amigo de esta.

Pasadas las 11 horas, se convocó a las partes para dar lectura al veredicto, que se terminó inclinando por la pena prevista y solicitada por la fiscal Laura Urquiza en los alegatos: 7 años y 6 meses de cárcel.

El caso

El sábado 14 de septiembre del año pasado, Villalobos irrumpió en el domicilio de su ex pareja y la golpeó, antes de robarle el teléfono celular y el auto. Pero previo a escapar también atacó a botellazos al actual novio de su ex, Matías Sánchez, quien quedó en terapia intensiva como consecuencia de la agresión. No contento con esto, antes de abandonar el auto con los vidrios destrozados en la zona del Cristo, Villalobos se dirigió a lo de su ex suegra y también la golpeó.

Luego, escapó de Río Grande para dirigirse a Tolhuin, donde se guareció en la propiedad de un familiar. Sin embargo, luego de verse «cercado» por las autoridades, se entregó y fue trasladado a una celda en la Comisaría Cuarta de la Margen Sur.

Posteriormente fue procesado con prisión preventiva y fue enviado a una celda de la Unidad de Detención, desde donde siguió su condena el día de hoy.