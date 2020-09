Familias en las plazas y jóvenes jugando a la pelota en plena cuarentena

En la tarde de ayer, personal de Defensa Civil del Municipio de Río Grande debió atender más de 30 denuncias por parte de ciudadanos que denunciaban violaciones a la cuarentena vigente.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el titular del organismo, Sebastián Águila, describió el panorama preocupante con el que se encontraron al salir a recorrer las calles: «cientos de niños jugando a la pelota en la Plaza de las Américas, gente adulta con sus niños en las plazas; en Chacra XIII, en Plaza de los Onas… en todos lados, muchísima gente circulando».

Esto quedó incluso de manifiesto pasadas las 18 horas, cuando un enorme embotellamiento tuvo lugar en los principales accesos a los barrios más populosos de la ciudad.

«Hay mucha irresponsabilidad. Parece que se levantaron los controles y todo el mundo salió a la calle; no se está entendiendo que uno puede hacer una actividad recreativa, pero no salir libremente», explicó Águila, y añadió: «Ayer nos encontramos con personas que cuando intentábamos explicarles que estaban violando la cuarentena, nos decían que no les interesa y que nos vayamos porque no somos la Policía».