Habló la víctima de Villalobos: «Me arruinó la vida, espero que la Justicia haga su trabajo»

Al mismo tiempo en que el Juzgado de Río Grande se realizaban los alegatos en el juicio contra Lucas Ezequiel Villalobos, ((La 97)) Radio Fueguina visitó la casa de Matías, una de las víctimas del salvaje ataque ocurrido en septiembre del año pasado.

Matías se encontraba con Gabriela, la ex pareja de Villalobos, cuando este ingresó a una vivienda de la Margen Sur y comenzó a golpearlos brutalmente, para luego escapar y permanecer prófugo durante un día, hasta su detención en Tolhuin.

«Lo que recuerdo es que estaba compartiendo con Gabriela. No éramos pareja ni nada, no estábamos en la cama. Estábamos compartiendo y de ahí no recuerdo más nada; me desperté con mi padre en Ushuaia. Yo no sabía qué había pasado», relató Matías.

Por ese ataque, este joven padece aún importantes secuelas, que lo obligan a continuar un tratamiento que está en pleno proceso: «Falta aproximadamente un año o dos, es un proceso muy largo. Por el tema de la pandemia se supendió el tratamiento. Hay que esperar a ver cuándo se reanuda el tratamiento y ver si tengo que realizarme otras refacciones faciales».

Además, recalcó: «Con el tema de las secuelas tengo el 50% de la cara sin mover. Esperemos que con el tiempo esto vaya cambiando, aunque está claro que no va a volver a lo que era. No puedo hacer fuerza por mi cara. No puedo hacer prácticamente nada».

Por último, se mostró esperanzado ante la posibilidad de que se haga Justicia en Tribunales: «Espero que la Justicia haga bien su trabajo. Que se pongan las cosas en su lugar y espero la máxima pena posible. Es una persona violenta que intentó quitarme la vida. Yo aún desvanecido me siguió pegando y después empezó a mandar mensajes en los que decía que logró lo que quería hacer».

Foto: Lucas Ezequiel Villalobos