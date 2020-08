Gobierno destaca el cumplimiento de la cuarentena en Tolhuin

Luego de que se diera a conocer el caso de una persona de Tolhuin a quien se le detectó en Hospital Regional Ushuaia anticuerpos contra Covid-19, lo que significa que en algún momento cursó la enfermedad, se llevó a cabo en la localidad mediterránea un gran operativo de toma de muestras que arrojaron, en su totalidad, resultados negativos.

La directora provincial de Emergencias de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Emilia Galli, manifestó que los resultados de la toma masiva de las muestras “fue una tranquilidad para todos”. En este sentido, también felicitó a la comunidad por haber adoptado las medidas dispuestas a partir del viernes para evitar la transmisión y subrayó: “toda persona que tenga uno o más síntomas debe llamar al 107”.

“Por suerte fue una tranquilidad para todos enterarse de que las muestras que se tomaron el día viernes fueron todas negativas”, expresó la funcionaria de Salud.

Con respecto a la situación, relató que “se aislaron preventivamente 20 familias y todas las personas que habían tenido contacto estrecho, alrededor de 70”.

Asimismo, sostuvo que “si bien hoy no hay nexos, se aconseja seguir hisopando, no de la manera que hicimos el viernes, pero si que toda persona que tenga uno o más debe llame al 107 para que le realicen una toma de muestra”.

Con respecto a los llamados, Galli subrayó que “el día viernes aumentó considerablemente el llamado al 107, lo cual agradecemos a la población, porque a veces muchos por temor o subestimar los síntomas no llaman y ese es un grave error” y agradeció “que la gente acompañe y llame”.

Por otro lado, enfatizó en “siempre hay que tener en cuenta las medidas de prevención; el uso del barbijo o tapaboca, la distancia social, el lavado de manos. Sea cual sea la fase de cuarentena eso se tiene que respetar”.

Finalmente, felicitó a la ciudad de Tolhuin, “porque el viernes no había nadie en la calle, todos estaban respetando las medidas, porque es la única forma de luchar contra esta pandemia”.

Cabe recordar que se dispuso que desde el 31 de agosto hasta el 7 de septiembre está prohibido el ingreso y egreso de personas a la Ciudad de Tolhuin excepto trabajadores afectados a servicios esenciales.