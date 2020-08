Veterano fueguino le contestó a Sylvestre, que tildó de «cobardes» a los combatientes en Malvinas

Tras la enorme polémica generada en el canal C5N, donde el periodista Gustavo Sylvestre en plena editorial sostuvo que quienes combatieron en 1982 frente a Gran Bretaña en las Islas Malvinas «perdieron la guerra en forma cobarde», era de esperarse una respuesta contundente de parte de los Centros de Veteranos.

Por el lado de Tierra del Fuego, el encargado de poner los puntos al porteño fue Horacio Chávez, uno de los principales referentes de los ex combatientes a nivel local, que usó sus redes sociales para expresar el repudio a lo sostenido por Sylvestre.

«Quiero dar mi opinión con respecto a los dichos del periodista Gustavo Silvestre, lamentando su poco conocimiento de la causa Malvinas y repudio sus expresiones», escribió Chávez, y siguió: «Usted ha ofendido a muchos que no tenemos nada que ver con las responsabilidades institucionales de aquellos tiempos; en definitiva todos esos hechos son parte de nuestra historia, la cual pondrá a cada uno en su lugar».

«Sr. Periodista -señaló- veo que no sabe que en Malvinas hubo hechos de verdadero sacrificio y valentía y de verdadero amor por nuestro pueblo. Más allá de los detalles estábamos bajo la bandera de nuestra Nación y muchos murieron por ella, ni hablar de la pos guerra. Ojalá pueda ilustrarse de muchísimas historias de verdaderos guerreros y aunque usted no lo sepa, algunos no sabían ni leer ni escribir».

Para cerrar, Chávez nombra a oficiales de nuestras Fuerzas Armadas que merecen homenaje e incluso recomienda a Sylvestre que “investigue” lo sucedido en Monte Tumbledown, donde se registró uno de los combates más duros de la guerra.