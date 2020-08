El Secretario de Industria expuso el estado de situación ante la Legislatura

Respecto a la situación que hoy vive la industria fueguina, García comentó que «estamos en un nivel de empleo relativamente bueno para el contexto que tenemos, se va a sostener en la medida que podamos de nuevo normalizar la producción y tenemos un horizonte de demanda bueno para lo que resta del año y yo diría que para lo que sigue también».

A su vez el Secretario avizoró que «venimos de un piso y en la medida que las negociaciones por la deuda externa vayan avanzando y empiece a haber financiamiento, recomposición del salario real, nuestra industria va a ir mejorando».

En relación a las opciones de trabajo a fasón que surge de las imposibilidades de producir normalmente debido a la coyuntura sanitaria, el Funcionario recalcó que si bien el contexto es delicado «esta situación de restricción con miras a minimizar los riesgos de contagio generó de coletazo una oportunidad para trasladar trabajo a empresas que están dificultadas para financiar sus propias operaciones, tenemos varias empresas que no tienen acceso a financiamiento y que en el contexto actual, les están apareciendo oportunidades de la mano de otras compañías».

Al ser consultado por las conversaciones llevadas adelante con Nación en relación a la prórroga del subrégimen industrial, García especificó que «es un trabajo que técnicamente no es fácil y que va a llevar un tiempo, donde todas las cuestiones desde el punto de vista político cuentan con un escenario favorable pero que no van a acelerar necesariamente la prórroga, entendemos que haya un nivel de ansiedad por esto».

«Se está haciendo un trabajo con una impronta elementalmente técnica, quizás la intención, a diferencia del pasado, es que se está buscando una herramienta que sea útil al desarrollo de la provincia superando cuestiones que en el paso del tiempo no se han logrado superar, eso no es sencillo y se está trabajando mucho en poder reconocer qué otros sectores tienen potencial y de qué manera la Ley 19.640 puede, no solamente acompañar el desarrollo de la industria, sino también a la diversificación productiva» especificó.

A su vez, exponiendo sobre la continuidad de los procesos productivos y del empleo industrial en relación a la prórroga, el funcionario reconoció que «hay ansiedad de parte de las empresas electrónicas, a nosotros nos lo han manifestado» aunque aseguró que «en el sector de electrónica de consumo, que es donde están mayormente los puestos de trabajo, diría que no hay ninguna cuestión crítica».

Por otro lado, el Secretario de Industria y Promoción Económica fue consultado por la salmonicultura en relación a la diversificación de la matriz productiva, sobre esto dijo que «desde el Gobierno Provincial entendemos que definitivamente no es esa la estrategia de aprovechamiento del recurso natural marino, hay estudios hechos sobre esa industria, su capacidad de generar empleo y las consecuencias que trae consigo, claramente no es lo que consideramos como modelo adecuado para un territorio como el nuestro».

«Todo lo que estamos previendo como posibilidades de ampliación de la matriz productiva representa un tremendo desafío para la provincia en términos institucionales respecto a la cuestión ambiental, hay que ir generando institucionalidad que pueda acompañar el desarrollo que uno pretende y creo que en ese sentido la Legislatura tiene un rol enorme que cumplir, definitivamente cuando uno piensa en las herramientas que tiene la provincia para el desarrollo productivo, hay algo claro y es la preservación de los recursos ambientales que es una cuestión de estado y que es el capital que tiene Tierra del Fuego» finalizó.