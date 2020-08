Define Alberto Fernández cómo sigue cuarentena y preparan anuncio con nueva modalidad

Por el momento, no se sabe cuándo y cómo será el anuncio. No se descarta que sea hoy mismo, aunque también podría ser durante el fin de semana. Lo que sí se sabe es que no será en el mismo formato de conferencia como fue hasta ahora, y hasta podría ser anunciada la extensión de la cuarentena vía redes sociales.

En el Gobierno generó especial preocupación los casos de coronavirus que se reportaron esta semana. Ayer se informaron por segundo día consecutivo más de 10.000 contagios por día.