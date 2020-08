Nuevo cacerolazo en Chacra XIII: Piden que desalojen a una vecina conflictiva

En la mañana de este martes, vecinos del barrio Malvinas Argentinas volvieron a sacar sus cacerolas y bombos para realizar una manifestación fuera del edificio ubicado en calle Mazzarello al 410, donde reside una conflictiva vecina.

Allí se celebró hace unos diez días una fiesta ilegal que terminó con casi una decena de detenidos y una persona herida de gravedad con un puñal. Sin embargo, esta mujer ya fue excarcelada y está de vuelta en su departamento.

A pesar de un compromiso de palabra que los vecinos habrían tenido con autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y que prometían la posible reubicación de la vecina, nada de esto ocurrió.

«Como manifestamos en la primera oportunidad, nos manifestamos de forma pacífica y agradecemos a la Policía de la Comisaría Quinta que nos brinda custodia policial. Pero ya encaramos diálogo con gente del IPV que nos pidió que por correo enviemos fotos de las actas, pero nunca nos contestaron: están ausentes», manifestó a ((La 97)) Radio Fueguina uno de los vecinos.

«Acá da la cara la Policía y no el IPV, que se había comprometido a reubicarla. No supieron aprovechar los tiempos que estuvo detenida para sacarla de este lugar. Vamos a continuar con esta protesta a la espera de que alguien se comunique con nosotros. No queremos más a esta persona en el edificio», señaló el indignado hombre.